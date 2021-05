Raid in caserma e alle Poste 

La prima tappa è stata la caserma dei carabinieri di corso Europa dove, armato di un grosso masso, ha distrutto il citofono. Dopodiché ha devastato gli sportelli automatici delle Poste delle vie Pascoli e Cagliari, per poi distruggere anche una cabina telefonica di fronte al Municipio. Il protagonista dei raid vandalici avvenuti nel cuore della notte di venerdì, ad Assemini, sarebbe già stato individuato dai carabinieri della stazione ancora impegnati negli accertamenti del caso. Nel frattempo in città restano fuori servizio entrambi i dispositivi per il prelievo di denaro dagli uffici postali.

Uffici devastati

Ieri mattina gli asseminesi si sono svegliati trovando vandalizzati i locali che ogni giorno erogano servizi fondamentali per la comunità. Inizialmente tutti hanno pensato a un gruppo di giovani vandali che, in barba agli orari del coprifuoco, avrebbero scassinato postamat e cabina telefonica con l’obiettivo di impossessarsi del denaro al loro interno. Ma in realtà dagli uffici postali, come accertato ieri mattina dai responsabili, non manca un centesimo.

Da quanto è emerso finora dalle indagini dei carabinieri inoltre sarebbe soltanto una la persona responsabile degli atti vandalici. A confermarlo anche le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza delle zone prese di mira.

Le indagini

Ieri mattina i carabinieri hanno chiesto a Poste italiane di poter accedere al sistema di videosorveglianza degli uffici. Alla polizia locale invece il compito di recuperare le immagini registrate venerdì notte dalle telecamere del centro. Secondo una prima ipotesi, in attesa di accertamenti, il responsabile sarebbe un uomo con disturbi psichiatrici. Fuori controllo avrebbe girato per tutta la città armato di un grosso masso utilizzato poi contro diversi edifici. Il primo la caserma dei carabinieri dove ha distrutto il citofono. Poi il postamat dell’ufficio postale di via Pascoli e la vicina cabina telefonica. Infine si sarebbe intrufolato nell’ufficio postale di via Cagliari, anche qui per devastare il postamat. Il presunto responsabile sarebbe già stato interrogato dai militari. Si attende ora la conclusione delle indagini.

