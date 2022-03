Ragazzo ustionato dal narghilè 

Grave incidente ieri pomeriggio all’Argentiera. La vittima è un ragazzo di vent’anni colpito dalla violenta fiammata scaturita dal narghilè che stava utilizzando per fumare. Cornice dell’evento una casa all’ingresso della borgata sulla provinciale che da Palmadula porta alla frazione costiera sassarese. Nell’abitazione c’erano al momento dell’incidente solo due persone: il giovane, all’interno della sua camera, e la madre che, al momento del fatto, si trovava in un’altra stanza. Il ragazzo stava fumando delle sostanze non ancora identificate dal narghilè quando, per cause da verificare, dal contenitore dello strumento è sprigionata una violenta fiammata che ha investito il ventenne su volto, collo e mani provocandogli ustioni importanti.

I soccorsi

Alle richieste di aiuto del ragazzo è accorsa la donna che ha chiamato il 118 per i soccorsi. Una volta intervenuti gli operatori sanitari, riscontrata la dinamica, hanno dovuto chiamare i carabinieri accorsi dopo poco sul posto. Intanto il ragazzo, vista la gravità delle bruciature, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva ma non corre pericolo di vita.

Le indagini

La Compagnia dell’Arma del capoluogo turritano dovrà ora accertare, attraverso un esame tossicologico, sia sul ragazzo - nel caso abbia fatto in tempo a inalare - sia sul contenuto rimasto dentro lo strumento, l’origine delle sostanze e dare loro un nome.Nei prossimi giorni si conosceranno gli esiti dell’indagine sull’accaduto che, solo per miracolo, non si è trasformato in tragedia.