Ragazzo ferito da un colpo di pistola 

In Pronto soccorso i medici hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso e disposto il ricovero del paziente nel reparto di Chirurgia. Un’équipe interverrà per ridurre le lesioni al dito polverizzato, ma le condizioni generali del ragazzo sono rassicuranti.

Domenica sera una carovana di giovani si è riversata a Orrì. All’altezza della seconda spiaggia la festa sotto le stelle ha catalizzato l’attenzione, soprattutto di giovani in cerca di divertimento. Musica e canti liberi sulla sabbia con tanto di spettacolo dal vivo. Una consuetudine estiva. A un certo punto in strada è scoppiato un parapiglia tra ragazzi del posto e uno sparuto gruppo di giovani turisti della Penisola in vacanza in una struttura ricettiva della zona. Sul lido sono stati richiamati i carabinieri della compagnia di Lanusei. Poi intorno alle 2, quando la festa era finita da un pezzo e la maggior parte dei clienti aveva già lasciato la spiaggia, qualcuno ha aperto il fuoco. Il proiettile vagante ha raggiunto Giovanni Ferreli mentre era appoggiato alla fiancata di un’auto, parcheggiata sotto la pineta adiacente lo sterrato fino allo scorso anno conteso tra privato e Comune. Un dolore improvviso e atroce. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure al ferito, poi trasportato all’ospedale di Lanusei.

Il proiettile esploso da una pistola ha raggiunto l’indice della mano destra e poi ha attraversato il gluteo. Giovanni Ferreli, 19 anni, di Tortolì, è rimasto ferito nella notte tra domenica e lunedì mentre si trovava nella pineta della seconda spiaggia di Orrì, dove era arrivato per partecipare a una festa in spiaggia. Chi ha sparato, forse da un’auto in corsa ma nessun’altra pista viene trascurata, si è dato alla fuga. Quel colpo avrebbe potuto uccidere. La Procura della Repubblica di Lanusei indaga per tentato omicidio e il magistrato inquirente procede contro ignoti. L’attività investigativa è delegata agli agenti del commissariato di Tortolì guidati dal dirigente Fabrizio Figliola. La famiglia del ragazzo ferito, che dovrà subire un intervento chirurgico alla mano ferita, ha affidato l’assistenza legale all’avvocato Mario Solanas.

Notte

Le indagini

Nel frattempo gli inquirenti portano avanti l’attività investigativa per risalire al movente e identificare la persona che ha ferito Giovanni Ferreli, la cui testimonianza verrà raccolta dagli agenti e trasferita sugli atti destinati a ingrossare il fascicolo dell’inchiesta istruita dal procuratore Biagio Mazzeo con un modello 44, ovvero senza indagati. Per ora. Ufficialmente non c’è neppure un sospettato. Potrebbero tornare utili agli inquirenti alcuni sistemi di videosorveglianza installati nella zona.

