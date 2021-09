Ragazzini accerchiati e pestati  

Terrorizza i ragazzini, aggredendoli senza alcun motivo: calci e pugni, il tutto sotto gli occhi, e il sostegno, di un gruppo di amici. Un quindicenne di Monserrato ha già collezionato diverse querele da parte delle vittime ed altre potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Perché le aggressioni nelle ultime settimane sarebbero state numerose. Sul delicato caso sono al lavoro i carabinieri della stazione di Monserrato e i colleghi della compagnia di Quartu, in costante contatto con la Procura per i minorenni.

Le denunce

Per ora sono quattro i casi ufficialmente segnalati ai militari. Le modalità sono le stesse. Il quindicenne si presenta davanti alla vittima prescelta, quasi sempre un coetaneo. Spalleggiato da alcuni amici, scatta l’aggressione: minacce, insulti e poi le botte. I ragazzini subiscono e ritornano a casa con i segni dei calci e dei pugni. Qualcuno è finito anche al pronto soccorso: per fortuna senza riportare ferite particolarmente gravi. Ma la situazione, dalle informazioni raccolte dagli investigatori, sta degenerando. Perché le situazioni di pericolo per i ragazzini stanno aumentando e c’è il rischio che ci possano essere delle conseguenze, magari con delle vendette, ben più gravi. Per questo potrebbero intervenire anche gli uffici comunali dei Servizi sociali.

Il contesto

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire il contesto familiare del quindicenne, cercando di svolgere anche una mediazione per evitare che possano esserci provvedimenti a carico del minorenne. Intanto però c’è da tutelare le quattro vittime che hanno depositato una querela, raccontando le aggressioni e fornendo tutti i dettagli, e capire se ci siano stati altri episodi come parrebbe dalle informazioni già raccolte dagli investigatori. Una situazione delicata perché vede protagonisti tanti minorenni su cui gli inquirenti mantengono un fitto riserbo.

Il pericolo

Il timore è che le aggressioni siano state anche riprese con i telefoni cellulari e che quindi le immagini stiano circolando nei gruppi whatsapp. Per ora si tratta di un'ipotesi perché non sono stati ancora intercettati eventuali video di pestaggi riconducibili a questa serie di episodi avvenuti nelle ultime settimane.

I precedenti

Purtroppo non è la prima volta che anche a Monserrato avvengono fatti di questo tipo. Nel 2018 un ragazzino è stato picchiato nei bagni di una scuola, come denunciato dalla madre. Lo scorso anno, tra luglio e agosto, ci sono stati numerosi pestaggi tra Selargius e Monserrato: si era formata una baby gang che individuava la vittima di turno e, con una scusa qualsiasi, dava vita all’aggressione. I partecipanti alle spedizioni punitive, al termine delle indagini dei carabinieri, sono stati identificati e segnalati al Tribunale per i minorenni. E negli ultimi mesi non sono mancati atti vandalici, compiuti quasi sempre da gruppi di ragazzini.

