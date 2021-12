Ragazzine in vendita per pochi euro 

Lei conosceva il significato delle chiamate di Eduard Mihai, aveva ben chiaro che quando le veniva indicato il nome di un b&b di Olbia avrebbe incontrato un “cliente”. Lei aveva 17 anni, di mattina andava a scuola e nel pomeriggio, secondo la Dda di Cagliari, si prostituiva. Una ragazza olbiese che, insieme a una coetanea, sarebbe finita in un giro di prostituzione organizzato in tutto e per tutto dal giovane rumeno Eduard Mihai e dalla sua amica, Victoria Ozarak. I due ventenni da due mesi si trovano nel carcere di Solliciano, dopo l’arresto avvenuto in Toscana. Sono accusati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione per fatti avvenuti a partire dalla prime settimane di quest’anno. Le vittime sono due ragazze di Olbia, che avrebbero incontrato diversi uomini durante gli “appuntamenti” che sarebbero stati organizzati da Mihai. Una delle due giovani presunte vittime dello sfruttamento ora è maggiorenne. L’inchiesta ha fatto emergere un episodio, avvenuto dopo che la ragazza aveva già compiuto 18 anni. La giovane ha abortito e sono in corso indagini anche su questa circostanza.

Quattro identificati

La studentessa che non ha ancora raggiunto la maggiore età è stata affidata al personale di una casa protetta. Presto sarà sentita dal gip di Cagliari con tutte le cautele e le garanzie dell’incidente probatorio. Ma la ragazza avrebbe già confermato tutto agli investigatori della Polizia di Stato di Olbia e Sassari. Gli investigatori, tra l'altro, non solo hanno individuato e arrestato i due presunti sfruttatori (anche dopo il trasferimento nella Penisola) ma avrebbero anche identificato almeno quattro “clienti” del presunto giro di prostituzione minorile. Si tratta di olbiesi la cui posizione deve essere vagliata dai magistrati. Il pm deve verificare se le persone che hanno risposto agli annunci pubblicati (secondo la Dda) da Eduard Miha, erano a conoscenza dell’età della ragazza che trovavano nei b&b insieme alla coppia finita in manette. La Polizia avrebbe anche sequestrato dispositivi elettronici di Eduard Mihai, nelle memorie di tablet e telefoni ci sono le tracce dell’intensa attività e dei contatti degli indagati.

La coppia in cella

Le indagini sono iniziate quando la Polizia ha iniziato ad occuparsi di Mihai, sospettando che sfruttasse la compagna. Fatto che è stato escluso. Invece è spuntata la storia delle ragazze olbiesi. Dovrà essere accertato se la coppia era consapevole dell’età delle studentesse, che sarebbero state contattate via social. Il blitz in Toscana è emerso solo oggi perché le indagini sono ancora in corso.