Ragazzine adescate sui social 

Usando utenze intestati ad altri, ma anche dando alle ragazzine nomi ed età falsi, il giovane avrebbe carpito la fiducia delle adolescenti convincendole a inviare immagini e video che le ritraevano nude o raffiguranti parti del corpo. All’epoca dei presunti fatti, tra il 2016 e il 2017, alcune di queste ragazzine pare non avessero ancora compiuto i 16 anni.

Il tutto rubando il profilo ad un amico. Nicola Carta, 31 anni di Piscinas, dovrà ora difendersi in un processo dopo che, nei giorni scorsi, la Gup del Tribunale di Cagliari, Manuela Anzani, ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero Gaetano Porcu.

L’accusa è pesantissima: usando whatsapp e telegram avrebbe adescato alcune ragazzine (anche minorenni), ottenendo foto intime e poi minacciandole di divulgarle sul web se non avessero continuato a mandargliene. Non solo. In un caso avrebbe provato ad estorcere 200 euro ad una giovane donna minacciandola che avrebbe diffuso delle immagini e dei video porno che la ritraevano.

Le imputazioni

Le accuse formulate dalla Procura al termine delle lunghe e delicate indagini vanno dall’adescamento di minori alla tentata violenza privata, ma anche sostituzione di persona, molestie e tentata estorsione. Le presunte vittime sarebbero quattro minorenni di San Giovanni Suergiu, Cagliari, Elmas e una residente nel Foggiano.

Il pubblico ministero Gaetano Porcu ha contestato al 31enne di Piscinas, difeso dall’avvocato Maurizio Musu, di essersi fatto inviare le immagini con delle lusinghe, pur consapevole della loro età, ma poi di aver minacciato in qualche caso le ragazzine di diffondere o pubblicare le foto sul web se non gliene avessero mandate delle altre.

La tentata estorsione

Secondo l’accusa, poi, tre anni fa avrebbe chiesto 200 euro ad una ragazza maggiorenne di San Giovanni Suergiu per non pubblicare e diffondere nei social alcuni video con contenuti sessuali dei quali era entrato in possesso. Si tratta di filmati e immagini che la giovane, alcuni anni prima e quand’era ancora minorenne, avrebbe inviato ad un ignoto interlocutore. La giovane aveva poi respinto la richiesta di denaro e all’udienza preliminare si è costituita parte civile con l'avvocato Gianfranco Trullu.

Il processo

Letti gli atti dell’inchiesta, la giudice Manuela Anzani ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero. Il processo è stato fissato davanti alla prima sezione penale del Tribunale presieduta da Tiziana Marogna e inizierà il 5 aprile del prossimo anno. La difesa del giovane imputato ha rigettato ogni accusa, ritenendo che – almeno in un caso – il procedimento penale sia nato dal risentimento di una ex fidanzata con la quale erano nati degli screzi.

