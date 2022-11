Ragazzi violenti, scuole mobilitate 

«I giovani bullizzati spesso sono i più buoni, quelli che hanno voglia di seguire», precisa il dirigente, che ha raccontato un episodio avvenuto nel suo istituto tempo fa, «un giorno la mamma di uno di questi ragazzi è venuta da me perché il figlio, alla fine delle lezioni, non era tornato a casa».

«Approfondiremo la vicenda già dalle prossime ore, in stretta collaborazione con le forze dell’ordine che sono sempre il nostro primo punto di riferimento», chiarisce Monica Ruggiu, preside del liceo classico di via Cugia, una delle scuole più conosciute della città e, per decenni, tradizionale approdo degli studenti della Cagliari-bene. «Questo è un caso totalmente isolato», ci tiene a precisare, «Nella nostra scuola di norma non si verificano episodi così gravi, ma nemmeno molto più blandi. Abbiamo un ambiente molto sereno: siamo rimasti molto sorpresi e colpiti».

È stata solo la prontezza di riflessi di un genitore, che era andato a prendere la figlia, ad evitare che lo scontro tra due studenti di 16 e 17 anni all’uscita del Dettori potesse assumere i contorni del dramma. Quando uno degli adolescenti ha tirato fuori un coltello svizzero, minacciando l’altro ma senza mai estrarre la lama, l’adulto è intervenuto, mettendo in fuga il ragazzino. Il coltellino è stato recuperato dalla polizia che ha subito identificato i protagonisti, inviando una dettagliata segnalazione alla Procura minorile.

L’allarme bullismo

Nelle scuole cittadine e nei luoghi di ritrovo dei ragazzi, però, ormai da tempo il fenomeno del bullismo e della violenza sembra avere assunto una dimensione preoccupante. «Siamo noi i primi a non sottovalutare il bullismo», chiarisce Raffaele Rossi, dirigente del liceo scientifico Michelangelo, «C’è sempre stato e sempre ci sarà, ma è necessario intervenire con rapidità e determinazione, senza sottovalutare nessuna delle segnalazioni che ci arrivano».

«Abbiamo organizzato un consiglio di classe straordinario e scoperto che i bulli lo perseguitavano ormai da anni. La cosa più grave, a mio avviso, è che spesso i genitori dei bulletti tendono a minimizzare l’accaduto, a ritenere che le angherie dei loro figli siano solo scherzi tra ragazzi. Non mi stupisco quando poi viene fuori che il ragazzino bullo, non corretto, poi rimanga tale anche da adulto».

Per contrastare il fenomeno, al Michelangelo esiste ormai da qualche anno il «referente anti-bullismo».

Team specializzati

«Il pericolo principale è non accorgersi del pericolo», sottolinea Domenico Ripa, preside dell’Istituto tecnico economico Martini, «perché, quasi sempre, le vittime non vengono allo scoperto. Si tengono dentro tutto quel carico di dolore. Per interrompere la catena è necessario che vengano a dircelo. Anche noi da anni abbiamo creato una struttura interna che ci consente di monitorare qualsiasi segnale sospetto, prima che degeneri in bullismo, agendo con prevenzione e informazione. In più abbiamo anche un team che interviene immediatamente».

Il neuropsichiatra

«La vicenda», spiega il noto neuropsichiatra infantile Carlo Cianchetti, «ci fa purtroppo vedere come anche un adolescente può fare atti di violenza, anche solo minacciata, che poi trovano espressioni più gravi nell’adulto. In realtà siamo sempre più attenti contro la violenza: gli episodi sono solitamente subito segnalati dai media con evidenza, così come le azioni violente vengono condannate. Ma non basta». Per l’esperto si tratta della forma più primitiva di confronto con gli altri, già presente dalla preistoria. «Usare più violenza vuol dire usare meno l’intelligenza e altre qualità più elevate della mente», prosegue, «ma l’unico modo per imprimere nella mente questo concetto è l’educazione. Fare capire fin dalla più tenera età, e poi ai ragazzi, che nella competizione con gli altri per vincere o per ottenere qualcosa dobbiamo usare non la violenza, ma altre qualità della mente che abbiamo, in particolare l’intelligenza. L’uso di questa modalità primitiva, dannosa, dimostra invariabilmente una insufficienza di altre qualità della mente, quelle superiori, cioè più evolute, e più umane visto che miriamo a una umanità migliore».

Il ruolo dell’educazione

Necessario intervenire con l’educazione. «Quelle che consideriamo le patologie», conclude Cianchetti, «non sono alla base della maggior parte dei comportamenti violenti. La violenza esprime praticamente l’aggressività, lo spirito di competizione, di prevalenza che abbiamo innati in tutti noi, sia pure in misura diversa da persona a persona. È per questo che è difficile vincerla, ma è l’obiettivo che dobbiamo porci. Solo attraverso l’educazione fin dai primi anni di vita, che include con forte peso l’imitazione (vedi comportamento dei genitori) che possiamo vincerla».

