Ragazzi, ecco i magnifici otto del “Radiolina Contest 2021” 

Le luci del palco si accendono sugli otto finalisti del Radiolina Contest. Domani alle 21 sul palco dell’AteneiKa Village al Cus Cagliari in via Is Mirrionis è in programma il primo dei cinque live: quattro serate – oltre mercoledì si proseguirà, giovedì 8, mercoledì 14 e 21 luglio - che vedranno alternarsi in scena due band per volta e l’ultima, la finalissima del 30 luglio, condotta da Luna Melis, vedrà gli artisti esibirsi uno dopo l’altro per una serata di musica sotto il cielo cagliaritano. Una vetrina importante per i talenti sardi che potranno essere visti e seguiti anche grazie alla diretta tv su Videolina e sulla app Unione Digital.

E ora tocca a voi

Dopo il giudizio del pubblico che ha ascoltato e votato i brani in gara sul sito radiolinacontest.it, la giuria – presieduta da Luigi Mameli – ha emesso il suo verdetto e ha scelto gli otto finalisti. Blackboard; Elemento 38; Marta Money; Negvtive; Mattia Cerrito; Musalibre; Caddeo; Where Orchids Goes to Die. Il pubblico ascolterà un sound fresco e variegato, con una attenzione particolare alla musica delle nuove generazioni. In finale ci saranno brani con sonorità rap e trap come quelli di Negative e Mattia Cerrito, l’indie e pop con i singoli dei Musalibre, Caddeo e Marta Money. Il viaggio nella musica proseguirà con i suoni elettronici e anni Ottanta come quelli degli Elemento 38 o quelli punk rock dei Blackboard.

I numeri

In attesa delle serate finali, i numeri ci consegnano l’edizione con più iscritti, 156 artisti tra band e solisti, e più giovane con tantissimi nuovi talenti che hanno presentato i loro inediti. I like sul sito radiolinacontest.it sono stati 73mila e tantissime interazioni sui canali social di Radiolina e AteneiKa.

Il premio

Al vincitore del Contest andrà la produzione di un brano inedito con videoclip realizzato da professionisti del settore. Un premio speciale, targato Birra Ichnusa, main sponsor del Contest, andrà all’artista che presenterà il brano con il testo più originale. Il premio ha un valore di cinquemila euro da spendere in strumentazioni musicali. Un modo concreto per valorizzare il talento made in Sardegna.

La scaletta

Domani Elemento 38 e Mattia Cerrito saranno i primi finalisti a salire sul palco di AteneiKa Village. La band, composta da Giovanni Porceddu alla chitarra, Matteo Lo Coco al basso, Fabio Tidili alle tastiere, Stefano Zito alla batteria e la voce Mauri Pilloni, spazia dal pop al rock, con influenze blues, funky e disco anni '70. Per il contest hanno presentato il brano "Dimmi di più". Cerrito, classe 1990, compone suoi primi brani a diciassette anni e racconta l’amore e le relazioni con un rap melodico caratterizzato dall'uso dell'autotune con sfumature pop. Sin da subito fa il pieno di visualizzazioni su YouTube raggiungendo quota venti milioni di visualizzazioni. Oltre 4000 ascolti per la sua “Serpenti” presentato per il contest. Che la musica abbia inizio.

