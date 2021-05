Ragazze stuprate dal branco 

Savona. Ancora uno stupro, ancora una violenza di gruppo. Vittime due ragazzine minorenni, mentre cinque ragazzi, tra cui un minore, sono accusati della violenza e di aver girato un video per farlo circolare sui social. I fatti si sarebbero verificati in un garage di Alassio, nel savonese. I cinque, età che fa dai 24 ai 17 anni, sono indagati per i reati di violenza sessuale di gruppo e adescamento di minori, ma se venisse accertato che hanno girato il video e che questo video è finito sui social rischiano anche una incriminazione per revenge porn e detenzione e diffusione di materiale pedopornografico.

Perizie sui telefoni

Gli accertamenti sui cellulari dei ragazzi, che sono sequestrati dai carabinieri su ordine dei magistrati della procura di Savona e della procura presso il tribunale dei minori, saranno affidate a un perito. Non è stato facile raccontare quanto avvenuto per i genitori delle due ragazzine che hanno denunciato ai carabinieri quanto riferito loro dalle figlie. E non è stato facile per le ragazze.

Le indagini

La violenza si sarebbe verificata diverse settimane fa, in un garage di pertinenza di una abitazione di Alassio. Appena le ragazzine hanno avuto la forza di raccontare tutto ai genitori, questi hanno immediatamente presentato la denuncia. Subito sono partite le indagini effettuate con grande delicatezza e riservatezza dai carabinieri che, conoscendo bene il territorio e gli abitanti, sono stati punto di riferimento naturale per i genitori delle vittime. L’inchiesta si è svolta rapidamente e ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati dei giovani, quattro di età che varia dai 23 ai 24 anni indagati dalla procura del tribunale di Savona e un quinto - che di anni ne ha 17 - dal tribunale dei Minori. Sono tutti accusati di reati molto gravi

Nessun arresto

«È stata fissata davanti alla Procura della Repubblica di Savona, dottoressa Venturi, un'udienza per accertamenti non ripetibili il 21 maggio», ha detto l'avvocato di uno degli indagati, l'avvocato Erik Bodda. «Sarà nominato un perito per esaminare alcuni supporti informatici e telefoni cellulari sequestrati, ma al momento nulla di più, le indagini sono in corso. Non ci sono misure cautelari e il mio assistito - ha aggiunto - è a disposizione dell'autorità giudiziaria».

