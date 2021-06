Ragazza bullizzata e rapinata  

È stata bullizzata, picchiata e ha subito una rapina da parte di un gruppo di coetanei. La vittima, una ventenne ogliastrina, è stata inseguita a più riprese in via Monsignor Virgilio. I suoi aggressori le hanno portato via la borsetta in cui custodiva gli effetti personali, tra cui il telefono. Il fatto risale a qualche giorno fa. La ragazza, dopo essere stata aggredita una prima volta, si è messa sulle tracce dei coetanei, una coppia di fidanzatini, lui di Tortolì e lei di un centro vicino, che le aveva sottratto la borsa. Gliel’hanno fatta ritrovare in piazza Rinascita con lo smartphone disintegrato.

La ricostruzione

La vittima e i suoi aggressori si sarebbero incrociati in tarda serata quando, per l’ennesima, la sua coetanea, in concorso con il fidanzatino, le ha messo le mani addosso. La giovane vittima è dovuta ricorrere alle cure dei medici al Pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei. La coppia è stata denunciata per il reato di lesioni personali aggravate in concorso di rapina. In più il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di un grammo di marijuana durante una perquisizione effettuata in piazza Rinascita dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Lanusei. All’origine ci sarebbe stato un uso eccessivo di sostanze stupefacenti e alcoliche.

Il fenomeno

Già a 13 anni i ragazzi passano le serate bevendo molto per sballarsi. Cinque, sei, sette drink uno dietro l’altro in velocità. Un gioco pericoloso perché i singoli episodi si trasformano presto in una cattiva abitudine che nel tempo mette a rischio la salute. È il binge drinking, l’abbuffata alcolica, un fenomeno del sabato sera che spaventa sempre più le famiglie e che può avere conseguenze gravi. Sulla questione vigila anche il Serd, il Servizio per le dipendenze dell'Asl di

Di recente, dopo un aperitivo in un locale di Tortolì una ragazzina ha accusato un malore e per soccorrerla mentre era in preda ai fumi dell’alcol, è intervenuto il personale del 118. Forse sottovalutando il pericolo di un bicchiere in più, aveva avvertito un mancamento davanti alla combriccola di amici. Sul posto era arrivata l’ambulanza con l’équipe di volontari che si sono presi cura di lei.

Alcol e risse

Nelle ore successive un altro episodio aveva scandito la quiete della zona centrale. In quel caso si era trattato di un acceso litigio tra alcuni gruppi di ventenni comunque scaturito da futili motivi, aggravati dallo stato di alterazione dovuto dall’abuso di bevande alcoliche. Lo stesso era avvenuto la sera del 22 maggio, quando in via Tirso era scoppiato un furioso litigio tra due gruppi di ragazzini. Nella circostanza era intervenuta la Volante del commissariato di polizia di Tortolì. Gli agenti avevano sedato la mischia e identificato alcuni dei giovanissimi che vi avevano preso parte. Anche quell’episodio era stato originato dall’eccessivo abuso di alcol assunto durante i vari aperitivi.

