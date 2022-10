Ragatzu-gol gela il “Vanni Sanna” 

Olbia (4-3-1-2) : Gelmi; Gabrieli, Fabbri, Travaglini, Renault; Incerti (32’ st Emerson), La Rosa, Occhioni (17’ st Boganini); Biancu; Sueva (38’ st Contini), Ragatzu. In panchina Van der Want, Di Giorgio, Iobbi, Finocchi, Glino, Dore, Sanna, König. Allenatore Occhiuzzi.

Torres 1

Olbia 1

Torres (4-4-2) : Salvato; Heinz (24’ st Gianola), Antonelli, Dametto, Girgi; Masala (10’ st Sanat), Lora, Bonavolontà (24’ st Sorgente), Liviero; Scappini (42’ st Luppi), Ruocco. In panchina Garau, Pinna, Teyou, Carminati, Campagna, Tesio, Pinna, Lisai, Carboni. Allenatore Greco.

Olbia (4-3-1-2) : Gelmi; Gabrieli, Fabbri, Travaglini, Renault; Incerti (32’ st Emerson), La Rosa, Occhioni (17’ st Boganini); Biancu; Sueva (38’ st Contini), Ragatzu. In panchina Van der Want, Di Giorgio, Iobbi, Finocchi, Glino, Dore, Sanna, König. Allenatore Occhiuzzi.

Arbitro : Tremolada di Monza.

Reti : 40' st Scappini, 50' st Ragatzu.

Note : ammoniti Antonelli, Incerti, Fabbri, Gabrieli, Dametto, Occhiuzzi. Recupero 1’ pt-5’ st Spettatori 4.500.

Sassari. Illogico, appassionato, rocambolesco: il match fra Torres e Olbia finisce 1-1 con Ragatzu che acciuffa un insperato pareggio con un gran tiro al volo proprio nell'ultimo minuto di recupero. Il risultato è una zeppa per la panchina traballante del tecnico Occhiuzzi ma sul piano del gioco non c'è stata proprio storia: i rossoblù avrebbero potuto stravincere. Il solo Scappini – nell'ordine – ha segnato una rete poi annullata dall'arbitro, calciato alle stelle il rigore, colpito la traversa (deviazione del portiere) e tirato su Gelmi prima di far esplodere il “Vanni Sanna” (almeno 4.500 persone) con il colpo di testa del legittimo vantaggio. Resta la concretezza per la Torres dell'ottavo risultato utile di fila. Resta il rimorso di non avere chiuso una gara che valeva l'ingresso in zona playoff. La Torres parte col consueto 4-4-2 con Liviero che inizia a sinistra ma va poi a destra. L’Olbia gioca col 4-3-2-1 con La Rosa davanti alla difesa e Biancu sulla trequarti alle spalle di Suave e Ragatzu. La modifica sostanziale è della Torres a metà ripresa: un 4-2-3-1 dove Sanat, Sorgente e Ruocco sono sulla trequarti dietro Scappini.

Primo tempo

Parte aggressiva l'Olbia ma è la Torres al primo affondo al 7’ a sfiorare il gol: Ruocco scatta bene in area ma il diagonale è troppo largo. La Torres segna al 23’ in mischia con Scappini sottoporta, ma l’arbitro aveva fischiato mezzo secondo prima il fallo sul tiro di Bonavolontà. Rigore di Scappini che sul tuffo del portiere spara alto. Al 37’ una ripartenza dei rossoblù viene sprecata da Lora con un traversone troppo lungo. Sciabolata di Ragatzu al 40’ da destra verso il primo palo, ma Salvato è ben appostato. Al 41’ Ruocco serve in area Scappini che si gira bene e conclude con forza, ma Gelmi la manda sulla traversa. Un minuto dopo incornata di Scappini che rasenta il palo destro.

Secondo tempo

Al 59’ tiro-cross di Liviero che attraversa lo specchio pericolosamente, riprende Sanat che scarta un paio di giocatori e prova a tirare, ma i difensori fanno barriera prima su di lui poi su Antonelli. Al 75’ Scappini intuisce il retropassaggio fiacco di un difensore gallurese ma conclude sul portiere, riprende Sorgente e il suo tiro è centrale. All’85’ traversone da sinistra e all’indietro Scappini di testa la manda a carambolare sul palo: esplode il “Vanni Sanna”. Sembra finita. Non è così: al 95’ su un fallo laterale, torre olbiese e Ragatzu al volo infila la rete del pari

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata