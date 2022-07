Raffica di furti nelle auto in sosta 

Solo per il territorio di Arzachena, la Polizia di Stato ha emesso quattro fogli di via obbligatori. I destinatari sono pregiudicati noti alle forze dell’ordine per le razzie nei parcheggi delle spiagge più frequentate della Gallura e nelle aree di sosta del Porto olbiese dell’Isola Bianca. L’allarme era scattato già inizio estate, ma ora si ha la conferma della gravità del problema, con una recrudescenza di furti (con scasso delle auto) ai danni dei turisti. Una escalation di raid che ha pesanti effetti negativi anche sulla immagine turistica della Gallura. Il personale delle forze dell’ordine (tutte, indistintamente) ha le idee chiarissime su quanto sta avvenendo in questi giorni, ma la partita è persa ancora prima di iniziare. I gruppi di “professionisti” dello scasso che stanno operando nel litorale gallurese (alcuni pregiudicati arrivano da Cagliari o da Sassari, altri sono locali) sono stati già identificati, denunciati, in qualche caso anche arrestati e condannati. Ma agiscono indisturbati, ed è anche successo che abbiamo minacciato le forze dell’ordine. Nel mirino ci sono camper e le auto noleggiate dai turisti.

Più telecamere al Brin

L’assessore al Turismo del Comune di Olbia, Marco Balata, dice: «Non c’è dubbio che questo fenomeno è dannoso per l’immagine turistica della nostra città. Noi forniamo assistenza alle vittime dei furti nei nostri uffici. Spesso le persone si ritrovano senza documenti e soldi poche ore prima della partenza. Addirittura ora hanno iniziato anche a rubare le auto, è successo nei giorni scorsi». La Polizia Locale di Olbia, guidata dal comandante Giovani Mannoni, ha chiesto di rendere più efficace la copertura delle telecamere nel grande area di sosta del molo Brin. A quanto pare il sistema di video sorveglianza non è in piena efficienza ed è obsoleto. È da stabilire anche la competenza sulle telecamere.

Costa Smeralda

A Porto Cervo, il Commissariato di Polizia, guidato dal dirigente Lino Collu, ha predisposto dei servizi preventivi. Operano in sinergia, oltre alla Polizia, i Carabinieri, la Polizia Locale, la Compagnia Barracellare di Arzachena, l’Istituto di Vigilanza del Conzorzio Costa Smeralda e tanti volontari. L’obiettivo, non facile da raggiungere, è di evitare il Far West nelle spiagge. Gli investigatori hanno prova della presenza di “topi d’auto” che arrivano a seguire le vittime sin dall’uscita dall’albergo,