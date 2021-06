Raffaela, il coraggio di una promessa 

«Babbo ci sono io con te e non sarai mai solo». Questa è la promessa che Raffaela Deiana, 25 anni, ha fatto al padre Alberto, 54 anni, pastore di Tertenia, prendendo le redini dell’aziendina di famiglia. Raffaela, dopo la prematura scomparsa della madre, Marzia Vellini, donna forte e tenace, è diventata il perno della sua famiglia. La sua storia si snoda tra Bacu Longu, nelle campagne di Sarrala, dove il padre ha il suo ovile con le capre, e la casa di Tertenia dove la giovane si occupa delle forme di formaggio, le lava, le unge, segue le procedure fino alla vendita.

Formaggio

Babbo Alberto lavora sodo nelle campagne, produce ancora il formaggio con il metodo tradizionale, trascorre lunghi periodi a tredici chilometri da casa. La famiglia si riunisce la domenica quando Raffaela va a prendere il formaggio. In azienda c’è tanto da fare e Raffaela è ovunque: chiamare il veterinario, pratiche burocratiche, conferenze sul benessere animale, riunioni. Alberto non ha la patente e Raffaela con il suo dinamismo riesce ad arrivare ovunque. A casa con lei c’è anche suo fratellino Francesco, che di anni ne ha 12. «Mi occupo di tutte – racconta Raffaela – gestisco la casa, non c’è nulla che non possa fare».

La giovane ha aperto la partita Iva e con coraggio ha deciso di stare al fianco del padre. «La promessa l’ho fatta a lui e a me stessa, devo tutto ai miei genitori, mia madre non ci ha mai trasmesso paura, tristezza e sconforto, non l’ho mai vista piangere, mi ha insegnato a non mollare mai».

Legame

Francesco e Raffaela stanno lontani dal padre, ma con lui hanno un legame indissolubile. «Riusciamo a vederci la domenica per il ritiro dei formaggi ma ci sono stati periodi lunghissimi in cui non abbiamo potuto vederci, come durante il lockdown in cui siamo rimasti separati due mesi, gli facevo la spesa e gliela mandavo con un vicino». Nonostante tutto Raffaela ha voglia di imparare e migliorarsi, e papà Alberto è orgoglioso di lei. «Mio padre mi sta insegnando tantissime cose e tutto ciò che so l’ho appreso da lui. Mia madre, amava la campagna, era una grande lavoratrice, seguirò anche le sue orme».

Non ci sono giorni di festa, si lavora sempre. «Ricordo sempre a Francesco che nella vita potrà fare ciò che più gli piace ma che nostro padre ci ha cresciuto con il suo lavoro e che il nostro appoggio non gli dovrà mai mancare». Raffaela anche oggi si alzerà presto e affronterà col sorriso un’altra giornata, perché mamma avrebbe voluto così.

