Radunovic non fa passare nulla 

L'ultima volta a Marassi contro il Genoa era finito nel tiro a bersaglio rossoblù, incassando tre reti a difesa della porta del Verona. Ieri Boris Radunovic da Belgrado si è preso la sua rivincita. Quasi una sfida personale, con l'islandese Gudmunsson, alias Albert, e il bomber stagionato Coda. Che in tutti i modi hanno provato a sfondare il bunker del Cagliari. Ma il portiere serbo ci ha messo i riflessi e tutti i suoi 194 centimetri d'altezza per sprangare la porta e collezionare il terzo clean sheet stagionale. E a fine partita Radunovic può brindare: «Questo 0-0 per noi è un bicchiere mezzo pieno, perché arrivavamo da una pesante sconfitta col Venezia. Abbiamo giocato bene in difesa e non abbiamo subito gol».

Boris il grande

“What else?”, direbbero in un noto spot. Che altro? Beh, Radunovic un'idea ce l'avrebbe: «Bene non aver subito gol, dopo averne presi quattro col Venezia. Ma dobbiamo essere più cattivi, cercare di segnare, perché solo così si può vincere». Quei quattro gol subiti una settimana fa non li ha digeriti facilmente, nonostante anche contro i lagunari sia stato uno dei pochi a salvarsi. «Purtroppo ci sono giornate così. In fondo loro hanno avuto più occasioni, ma può capitare». A Genova, invece, la porta è rimasta inviolata, come già successo con Modena e Benevento, anche se in quelle circostanze il Cagliari era riuscito a portarsi a casa tutto il bottino. Stavolta va bene anche il pari: «Dobbiamo cercare di non subire gol e segnarne».

Dimenticata Venezia

Era il principale obiettivo e il Cagliari ce l'ha fatta, anche grazie alle prodezze di Radunovic, che ha neutralizzato le conclusioni di Coda e compagni, prendendo possesso della sua area di rigore, più efficace che elegante, ma va bene così. «L'ultima partita è stata proprio una giornata amara. In settimana abbiamo lavorato tutti, soprattutto nella fase difensiva». Missione compiuta, ma Boris condivide gli applausi con i colleghi: «Voglio ringraziare i miei compagni. Hanno fatto una prestazione eccezionale». Un ringraziamento anche al palo di sinistra, che lo ha aiutato nel primo tempo. Alla fine, Radunovic può dire di aver vinto la sfida soprattutto con Coda: «L'ho studiato in settimana, come ho studiato anche gli altri attaccanti del Genoa». Il primo intervento su Gudmunsson ha indirizzato la serata: «Come sempre, la prima parata è stata quella più importante, mi ha dato fiducia. E dopo i quattro gol col Venezia, sono davvero contento di aver chiuso la gara con la porta inviolata».