Radunovic lascia la porta a Cragno  

Buona la seconda. E il secondo. Perché senza Alessio Cragno il Cagliari ha scoperto a Verona di poter contare anche sul suo dodicesimo, il serbo Boris Radunovic. Che martedì sera, al Bentegodi, è riuscito dove non era riuscito il titolare, tenere la porta inviolata dall'inizio alla fine della gara. E lo ha fatto in una partita speciale, perché Radunovic ha bloccato la squadra con cui finora ha totalizzato più presenze in A (tre) e che fin qui, dall'arrivo di Tudor sulla panchina, non era mai rimasta a secco, trovando sempre almeno una rete nelle undici gare giocate e segnandone sempre almeno due in casa. Buona la seconda e il secondo, ma lunedì alla Domus contro il Torino il Cagliari si rimetterà nelle mani di Cragno. Che spera di festeggiare la piccola Vittoria con una grande vittoria.

Boris 2

La vendetta. Perché la prima volta, lo scorso 29 agosto a San Siro contro il Milan, era stato un disastro. Non certo per colpa di Radunovic, che nei primi 45 minuti era stato sottoposto a un fuoco incrociato dal Diavolo scatenato. Quattro reti al passivo, quasi tutte impossibili, e una sola parata. Il tutto condito da qualche uscita non proprio da manuale e una sensazione di incertezza che aveva allarmato tutti. E che, tra l'altro, aveva fatto scattare il bonus da 100mila euro da pagare all'Atalanta, come da accordi per la prima presenza. Novanta minuti e Radunovic, gigante serbo (194 centimetri) di Belgrado, si era riseduto in panchina, lasciando di nuovo la porta a Cragno. Senza fiatare, allenandosi tutti i giorni con i colleghi e il preparatore Bressan e aspettando il suo momento. Arrivato proprio a Verona. Dove Boris aveva gi vissuto un'esperienza due stagioni fa. Un'annata lunga, condizionata dalla pandemia, e che lo aveva visto in campo solo nelle ultime tre giornate. Anche allora un disastroso esordio (1-5 casalingo contro la Lazio) e, a chiudere, un tris servito dal Genoa a Marassi, inframezzato dal suo primo e, fino a martedì, unico clean sheet in Serie A, col 3-0 alla Spal.

Porta chiusa

E proprio a Verona riecco Radunovic. Il serbo ha regalato altri brividi, oltre a quelli dati dal freddo, con un'uscita poco ortodossa su un traversone da destra, che solo la prontezza di Ceppitelli ha evitato potesse trasformarsi in gol. Da quel momento, Boris non ha più sbagliato nulla, sia in uscita che tra i pali, regalandosi anche un tuffo plastico per i fotografi nel primo tempo e tre interventi salva-risultato nella ripresa. Prima ipnotizzando Simeone, costretto a un tiretto rasoterra, e poi ancora sul Cholito, che davanti al muro umano si è allargato per poi crollare al momento del tiro. Ma soprattutto volando su Barak: «La mia parata più bella», ha commentato il portiere. Che a fine gara ha voluto regalare il primo pensiero proprio a Cragno: «Speriamo di festeggiare presto la nascita della figlia».