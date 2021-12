Radunovic: la più difficile? Quella su Barak  

Verona. Il primo clean sheet della stagione nella serata più improbabile. A Verona, contro una squadra che al Bentegodi veniva da cinque vittorie di fila e che, con Tudor, ha sempre trovato la via del gol, il Cagliari ha chiuso la porta, affidandosi alle manone di Boris Radunovic, gigante serbo alla sua seconda presenza stagionale. E che, nella sua unica apparizione, aveva chiuso con un passivo di 4 reti a Milano su cinque conclusioni. Ma il primo pensiero del portiere va al collega di reparto Cragno: «Dedico questa serata ad Alessio. Appena rientreremo, gli farò gli auguri, spero la bambina nasca presto».

Ripartire da zero

L’ultima volta del Cagliari senza subire reti lo scorso campionato, a San Siro contro il Milan. Poi una via crucis, con 29 reti al passivo. Ieri, finalmente, la porta rossoblù è rimasta inviolata, anche grazie alle parate di Radunovic, eroe per caso proprio contro la squadra con cui aveva giocato le sue ultime gare di A, due stagioni fa. Lunedì, al momento della partenza, Cragno ha chiesto e ottenuto il permesso per restare a casa, per l’arrivo della secondogenita, spalancando la porta proprio a Boris. «Una partita difficile», spiega a fine gara, «loro hanno avuto tante occasioni. Ma sono contento per il punto e per non aver preso gol. E da questa partita speriamo di continuare a non prenderne troppi». Pronti, via e subito un brivido, su un cross di Faraoni che lo ha trovato impreparato. Poi, Radunovic ha preso possesso della sua area e ha chiuso la porta in faccia agli attacchi gialloblù. «La parata più difficile credo sia stata quella su Barak nel secondo tempo, ma io sono un portiere e ho fatto il mio lavoro». Il portiere rossoblù allunga lo sguardo oltre la sua area di rigore: «Siamo stati compatti, non abbiamo lasciato spazi al Verona, abbiamo fatto bene in difesa. Sono convinto che, continuando così, possa essere più facile salvarsi. Ogni punto è importantissimo, ma trovare la vittoria sarebbe perfetto».

Subito in campo

Una vittoria che ora il Cagliari proverà a trovare lunedì prossimo alla Domus col Torino. I rossoblù, dopo la gara del Bentegodi, si sono trasferiti a Coccaglio, dove hanno passato la notte e dove, questa mattina, svolgeranno un leggero allenamento, prima del rientro in sede nel tardo pomeriggio. Mazzarri aspetta notizie dall’infermeria per Godin e spera di recuperare completamente quei giocatori (Dalbert, Grassi e Lykogiannis) che ieri sono stati costretti a uscire per crampi.