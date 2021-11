Raduno no pass: slogan e girotondo 

«Da quando è comparso questo virus, il livello intellettivo delle persone è scivolato molto in basso». Nicola Scano, un giovanotto poco più che ventenne, esprime le sue certezze dall’ultimo gradino della scalinata di piazza Garibaldi. Invita tutti a non ascoltare i virologi che compaiono in tv ma gli scienziati «che hanno studiato a livelli mondiali», e a informarsi attraverso altri “sistemi”: «Ci sono», sentenzia. «È giusto che vi estinguiate se fate vaccinare i vostri figli», dice rivolto ai genitori. Infine, ammette, «non sono uno particolarmente studiato, ma voi leggete e informatevi».

No vax come i gilet gialli

È l’ultimo intervento della manifestazione dei “no vax” e “no Green pass” di ieri. In piazza Garibaldi gli attivisti non arrivano a 200, e una parte di questi sono giunti da altri centri dell’Isola. Insomma, un po’ come successo ai “gilet gialli” francesi per i quali il trascorrere del tempo si è tradotto in un drastico ridimensionamento delle truppe. Eppure, la serata di protesta - la diciottesima da quando è in vigore il lasciapassare sanitario - era cominciata con un discorso lucido e legittimo dell’avvocato Fabrizio Murgia sugli effetti del green pass nelle piccole aziende, nei supermercati, e sulle conseguenze dell’obbligo.

Piccola platea

Nella piccola e variegata platea, rigorosamente senza mascherina e assembrati quanto basta, c’è Alberto Puddu, 54enne cagliaritano, che ha una certezza: «Io non mi vaccinerò mai, meglio la morte». E c’è Gianluca Frongia, studente 18enne, che ha un’alternativa: «Noi non vogliamo il protocollo attuale, vogliamo le cure domiciliari, non ci fidiamo di quattro case farmaceutiche, le conosciamo bene». Non potevano non trovare spazio le teorie complottistiche: «Il nuovo ordine mondiale ha stabilito che 8 miliardi di persone sono troppe e vogliono ridurle a 500 milioni», spiega convinto Puddu. Ed è inutile replicare che poi non potrebbero vendere ciò che producono, a cominciare da “Big pharma”.