Radiologia, due reparti allo sfascio 

Non c'è urgenza che tenga. Nell’era della sanità già malata e resa agonizzante dalla pandemia, anche la presenza di un nodulo al seno può passare in secondo piano. È il dramma che sta vivendo Monica Giacchetti, 51 anni, di Iglesias: non bastava lo shock per la comparsa di un nuovo nodulo, a 10 anni dall'intervento per l'asportazione di un tumore, ora deve penare per una mammografia. «In tutta la Sardegna non c'è la possibilità di effettuarla - racconta la donna, che vive nella frazione San Benedetto - negli ospedali del nostro territorio non stanno facendo alcun esame radiologico e non c'è posto in nessuna delle altre strutture della Sardegna, comprese quelle convenzionate».

Visita impossibile

La prima data utile era metà dicembre, ma la sua condizione richiede un intervento ben più rapido. Impossibile anche una semplice ecografia: né nelle strutture pubbliche, né in quelle convenzionate. «Alla fine mi sono arresa e poiché la mia dottoressa mi ha suggerito di fare almeno l'ecografia, sono andata a farla in privato: ho sborsato 60 euro e per me che vivo con una pensione di invalida civile da 600 euro, non è poco». Una storia estrema, quella di Monica, che dal referto dell’ecografia ha intuito di dover affrontare la questione con la massima sollecitudine. Per questo ieri mattina si è fatta accompagnare all'Oncologico di Cagliari e, dopo aver superato una sfilza di difficoltà, è riuscita a ottenere un appuntamento per una visita l'8 dicembre. «So già che mi chiederanno la mammografia perché solitamente funziona così, ma spero possano farmela loro». La donna è spaventata e pensa già alle difficoltà che potrebbe dover affrontare. «Più che per me, sono preoccupata per la mia famiglia di amici a quattro zampe: cani e gatti che tolgo dalla strada e accudisco grazie alla generosità degli operatori del mercato: mi chiedo che fine farebbero, se mi succedesse qualcosa», dice quasi in lacrime, provata dai disagi che ancora è costretta a subire a causa della sanità allo sfascio.

Radiologia allo sfascio

Il servizio Radiologia, presente negli ospedali Sirai di Carbonia e Cto di Iglesias, è tra i più penalizzati dalla carenza di personale. Entrambi, da circa un anno, effettuano esami soltanto ai pazienti ricoverati, ma con grande difficoltà per il numero risicato di medici. Iglesias (che da quasi 3 anni non ha più la risonanza magnetica) può contare su 4 medici, 11 tecnici, 4 infermieri e 4 oss: servirebbero altri 3 radiologi e 5 tecnici. Carbonia ha lo stesso numero di radiologi, 19 tecnici su una dotazione di 22, 3 infermieri e 3 oss. «Una vergogna, ormai la prevenzione è utopia - protesta Gianni Zedde, segretario generale della funzione pubblica Cgil - siamo fermi anche con lo screening mammografico e questo significa non poter fare diagnosi in tempo. Finora abbiamo assistito a trasferimenti di medici verso altri territori, ma non ingressi nella nostra Assl. Devono trovare una soluzione immediata, anche prevedendo incentivi per portare personale da altre Assl».