Radiologia a rischio chiusura 

Non c’è pace per sanità oristanese. Ora si paventa il rischio chiusura per la Radiologia degli ospedali di Bosa e Ghilarza a causa della carenza di personale. A sollevare il problema è la segreteria della Fsi-Usae. Si chiede l’intervento urgente dell’assessore alla Sanità Mario Nieddu e del presidente della Commissione sanità Domenico Gallus. La concomitanza delle ferie estive e la mole di lavoro, con l’arrivo anche di turisti, mette infatti a serio rischio la tenuta del servizio già in sofferenza.

La denuncia

«Non possiamo permettere il continuo depauperamento dei servizi essenziali. Ci riserviamo di intraprendere altre vie legali», chiariscono. La segretaria territoriale Beatrice Mura, nella missiva a Nieddu e Gallus, evidenzia che la situazione per quel che riguarda Bosa è degenerata dal 1 marzo, quando si è registrato un pensionamento al quale non è seguita una sostituzione e il carico di lavoro è finito sugli altri professionisti in servizio. «La situazione – precisa - non è più di straordinaria attività lavorativa, ma è diventata cronica. Dal 24 maggio un'altra unità lavorativa ha comunicato la sua assenza per motivi di salute. Siamo a conoscenza che a breve ci sarà un'ulteriore assenza per motivi di salute». Rimarranno solo così due tecnici. Dal sindacato denunciano la situazione di stress lavorativo per il personale che ha garantito sinora le prestazioni esterne, il Pronto Soccorso, il reparto Covid e le reperibilità.

Ghilarza

Ma i problemi riguardano anche Ghilarza. «Presso Radiologia dal 1 maggio con la riapertura del Punto di primo intervento, il personale tecnico ha ripreso H24 con tre tecnici in tele radiologia da Oristano, prestando la loro opera in completa solitudine ed esponendosi ad un maggiore rischio di stress lavoro». La Mura aggiunge: «Il diritto delle ferie è inviolabile come da contratto nazionale e per questa categoria di lavoratori sono previsti ulteriori 15 giorni di riposo radiologico. Chiediamo che venga rispettata la normativa per non incorrere in controversie, e l'immediata implementazione di tali figure tramite selezioni o manifestazioni di interesse per le due radiologie».

