Raddoppiata la tassa sulle insegne 

«Queste cartelle che ho ricevuto sono semplicemente una rapina a mano armata da cui non ti puoi difendere - sentenzia senza filtri Peppe Mattu, storico commerciante nuorese nel settore degli elettrodomestici -. Sei costretto a pagare, per evitare che possano arrivare gli atti esecutivi dell’ente pubblico. Nel 2020 per la tassa sulle insegne mi hanno chiesto 2970 euro, adesso per il 2021 la cifra è lievitata a 4370».

Commercianti di Nuoro sul piede di guerra. I nuovi avvisi di pagamento inviati dal Comune alimentano la tensione. Rachele Piras, assessora ai Tributi, afferma: «L’introduzione del canone unico ha delle specifiche determinazioni: non possiamo andare in deroga a quella che è la normativa nazionale».

Rabbia

Il malumore serpeggia, dal centro storico alla zona industriale di Prato Sardo. Le cartelle hanno iniziato a fare capolino in questi giorni. Sono numerosi i commercianti che hanno ricevuto i primi avvisi. In molti casi gli aumenti sfiorano il 50 per cento rispetto all’anno precedente. «Le insegne sono le stesse, non sono cambiate neppure di un centimetro quadrato - spiega Peppe Mattu - eppure gli aumenti sono stati vertiginosi. Era già un furto la cartella del 2020, figuriamoci questa. Non si possono pagare migliaia di euro solo per reclamizzare il nome dell’azienda, oltretutto all’interno della propria attività, non certo per strada. Questo mi pare un furto. Ci sentiamo vessati, con la corda al collo».

Delibera incriminata

Gli avvisi di pagamento turbano la quotidianità di chi fa impresa, rappresentano l’ennesimo scossone non gradito di un’estate anomala. Tutto si lega a una delibera della Giunta comunale approvata lo scorso 18 giugno, avente per oggetto: “Approvazione tariffe esercizio 2021 per l’applicazione del canone unico patrimoniale per atti di concessione, autorizzazione di esposizioni pubblicitarie e occupazioni di suolo e aree pubbliche”. «Di fatto è stata applicata una normativa nazionale del 2019, dunque pre-pandemia, che va a razionalizzare le tasse locali - dichiara Gian Luca Deriu, direttore di Confcommercio Nuoro-Ogliastra - peccato che questa mossa si sia dimostrata una stangata importante. La cosa preoccupante è che non si limiterà solo alle insegne. La domanda è: si poteva aspettare? Si poteva creare un dialogo per poter attenuare gli effetti di questa legge? Non è avvenuto niente di tutto questo: dunque, è l’ennesimo sgarbo nei confronti delle imprese».

La replica

«Faremo delle valutazioni, cercheremo di capire perché si è venuta a creare questa situazione - dice l’assessora comunale Rachele Piras - in linea di massima l’applicazione del canone unico patrimoniale, quindi del nuovo regolamento, non ha comportato un aumento delle tariffe. Intanto, invito i cittadini che hanno ricevuto questi avvisi di pagamento a fare le opportune verifiche con gli uffici competenti. Tuttavia, adesso occorre comprendere quali siano i margini per venire incontro a certe esigenze specifiche del nostro tessuto economico».

