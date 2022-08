«Racconto la città con le mie statuine di legno colorato» 

«Cosa è questa porcheria?». «Mamma mi ha detto che abbiamo solo questi», rispose abbracciato da un improvviso senso di colpa. Marcello quella mattina si presentò in classe con alcuni monconcini di matite colorate e u n mezzo dito sbeccato di un lapis. «Mi vergognavo, davanti ai miei compagni», Ma quando vide il disegno l’insegnate rimase sorpresa: «Come hai fatto?, mi chiese. La comparazione dei colori era perfetta, senza sovrapposizioni né sfumature. Da allora tutti i miei disegni sono stati “ritirati” dagli insegnati, non per punizione, ma perché erano belli. Chissà dove sono finiti. Non ne ho uno». Primo anno di una scuola media raggiunta a fatica. «Con molta fatica e tanto dolore», racconta Marcello Balloco, che della pittura e della fabbricazione manuale di personaggi ha poi fatto la sua espressione della vita. «Fare quel che faccio non è affatto semplice - spiega davanti alle sue opere realizzate a olio con la spatola. Sento la mano che corre, i colori vanno sulla tela fluidi, è un linguaggio che viene dall’anima». Così, anno dopo anno, l’universo della creatività e della libera interpretazione si è impadronito della sua vita. Oggi la trascorre quasi interamente nell’esposizione permanente, al numero 29 di via della Pace, nel cuore del centro storico, quartiere Sa Costera, in una vecchia abitazione «rigenerata con il mio solo lavoro».

Racconti di vita

Tra le curiosità dei turisti e le visite delle scolaresche la sua taglierina stretta tra mani callose e gonfie di nervi infiammati fabbrica racconti della vita. Scene popolate di personaggi che sebbene senza movimenti riproducono storie come sulla scena teatrale. Con una costante: tutti hanno il naso di Pinocchio. Meglio sono tutti “pinocchietti”: «Non solo perché le loro dimensioni sono minuscole, ma soprattutto perché nella vita siamo tutti un poco bugiardi, senza distinzioni di ruolo e di censo». Dai tagli esperti sui pezzi di tulipan, legno versatile che un amico gli invia dalla Francia, affiora un universo nel quale tutti siamo protagonisti. Il diavolo che le combina grosse con le sue propensioni all’adulterio, l’ospedale con i feriti nell’incidente causato dalla distrazione al cellulare, qualche assessore che conta balle e l’immancabile sindaco, chiunque sia in carica. C’è anche la classe elementare, con alunni dotati di tutto l’armamentario, sino alle matite quasi invisibili ma perfette. «Questo bimbo alla cattedra sono io, sbagliavo tutto, non ero mai preparato. Ha persino le guance rosse, perché quella maestra di rifilava dei ceffoni indimenticabili». Quel bimbo che non ne azzeccava una in aritmetica si è poi ripreso la vita.

La storia

«Sono rinato quando sono partito militare. Sono uscito dal tunnel». Il padre malato da seguire, la madre da aiutare con i soldini guadagnati a oliare le stecche del calcio balilla dove negli anni Sessanta i giovani sfidavano le loro abilità per intere giornate, un’antologia di lavoretti sino all’ingresso in una delle prime imprese metallurgiche che costruivano gli impianti industriali di Portovesme. «Facevo di tutto». Sino a diventare il migliore dei saldatori. Poi l’ingresso in Alcoa. Ma quel lavoro che lo ha portato alla pensione l’ha accompagnato con altre sofferenze, una sequenza di patologie che lo affliggono, compresa l’asbestosi. «La mia mente non si è fermata, ha continuato a guidare le mani». Il vortice del dolore che alimenta le sue storie è alleviato da un’altrettanto pungente ironia. Così i “pinocchietti” vanno avanti, nella finzione e nella realtà. Nella miniatura dell’Inferno, dove Dante sistemò i “falsari d parola”, c’è un’uscita di sicurezza. «Ma è impossibile che qualcuno riesca a scamparla».