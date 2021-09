Raccolta rifiuti, primi dubbi sul nuovo corso 

Deve inoltre essere fatta chiarezza sul concetto del “si paga ciò che conferisci”: «La plastica, il cartone e il vetro sono materiali riciclabili e quindi si dovrebbe avere uno sconto se il riciclo viene fatto bene e in una certa quantità. Per quanto riguarda invece il secco essendo materiale non riciclabili è chiaro che si dovrà pagare». Il rischio concreto è che per produrre di meno «ci sarà chi si inventerà di tutto, dal bruciare le plastiche, a gettare i rifiuti dove capita, e qui devono intervenire anche i barracelli».

«Quando ci sono dei cambiamenti, dubbi e perplessità sono inevitabili - commenta il presidente del Comitato di Margine Rosso Emanuele Contu – ma dobbiamo andare nella direzione tracciata dall’Unione europea. D’ora in avanti dovremo per forza di cose digerire modifiche importanti, sarà un po’ come quando anni fa era cominciato tutto». Il problema fondamentale: «Sarà individuare chi non paga e chi inquina. Si parla di telecamere ma dieci sono pochine. C’è quindi il rischio di trovarci con l’immondezza ovunque».

Il nuovo corso non è ancora iniziato ma già le novità della raccolta porta a porta e della gestione dei rifiuti urbani stanno creando dubbi e perplessità nei cittadini. I residenti dovranno a breve destreggiarsi tra nuovi mastelli, cambi di colore e di calendari e il passaggio non si annuncia sereno.

Dubbi inevitabili

Concetto chiave

Due passaggi in casa

La distribuzione dei kit dei nuovi mastelli inizierà lunedì: si andrà a domicilio con due passaggi. In caso non si trovi l’inquilino, cosa molto probabile perché molti saranno a lavoro, occorrerà recarsi alla De Vizia . E bisognerà andare all’Ecocentro anche per gettare via i vecchi bidoni: una situazione che potrebbe creare code e lunghe attese.

I dubbi maggiori riguardano poi i condomini. «La prima difficoltà che salta all’occhio - dice la vice presidente del comitato spontaneo di Quartello Lesya Pavlova - è che la quantità di mastelli nei grandi condomini sarà molto elevata e ci vorrà grande spazio per poterli accogliere. Ma poi, come saranno distinti? Questi mastelli sembrano piuttosto piccoli per contenere, per esempio, la carta che si produce in una settimana in una grande famiglia. Non so come si intenderà gestire questo».

Microchip

Invece è cosa buona e giusta, aggiunge la donna «che si cerchi di individuare chi conferisce rifiuti con il sistema microchip. Sarebbe bene prevedere isole ecologiche sotterranee dove le persone conferiscono con la tessera e non con questi mastelli che creano solo caos. I rifiuti così non sono a vista, non peggiorano il decoro urbano, non puzzano». Per la gestione dei mastelli, «prevedo ulteriore impegno da parte di operai e cittadini. C’è anche il rischio che le persone non registrate, quindi senza mastelli, non terranno i rifiuti a casa. Chissà dove li metteranno».

Modifica apprezzata

Tra le modifiche più apprezzate c’è il ritiro dell’umido che passa da due a tre volte alla settimana, come già succedeva nel litorale da giugno a settembre. «Questa è sicuramente una cosa positiva - spiega Mario Sotgiu, presidente del Comitato dei Quartieri di Pitz’e Serra, Sa Forada, Quartello, Sant’Anastasia e Pardinixeddu – così come i microchip nei cestelli e le telecamere che si potranno rivelare importantissime se messe nei punti strategici. Problemi potrebbe dare invece la consegna dei bidoni: mi auguro che non si creino file interminabili alla De Vizia che dovrebbe dare una comunicazione più incisiva sulla consegna a domicilio. Come Comitato di Quartiere vigileremo passo dopo passo sulla questione informando nel caso l’amministrazione sulle criticità che dovessero presentarsi».

