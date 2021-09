Raccolta rifiuti, la rivoluzione è iniziata 

Nuovi mastelli in arrivo - con microchip per consentire al Comune di identificare le utenze in vista dell’introduzione nel 2023 della tariffa puntuale e di scoprire gli evasori della Tari in città - ma anche telecamere contro gli incivili che abbandonano rifiuti ovunque.

A quasi cinque mesi dall’avvio del nuovo appalto di igiene urbana, sempre con De Vizia e con la modalità porta a porta, parte la prima rivoluzione del servizio: nuovo kit per il conferimento dei rifiuti - in distribuzione da lunedì - cambio di colore per carta e plastica, una tessera magnetica e un calendario creato ad hoc per ciascuna delle otto zone in cui viene suddiviso il territorio quartese. «Questi mesi di sperimentazione saranno utili per capire se le novità sono adeguate alle esigenze del territorio e valutare eventuali correzioni», ha sottolineato il vicesindaco Tore Sanna durante la presentazione in Comune del nuovo servizio.

I mastelli col microchip

La distribuzione a domicilio del kit per il cittadino parte lunedì: mastelli con sistema di lettura elettronico associato a ciascuna utenza Tari, unitamente al materiale informativo sulle zone e i giorni di raccolta. Fra le novità c’è il cambio di colore per carta e plastica, deciso sulla base della normativa nazionale ed europea: il giallo sarà associato alla plastica, il blu alla carta, di fatto un’inversione rispetto alla regola che i cittadini hanno dovuto seguire per tredici anni. Non solo: carta e plastica dovranno essere conferiti con il proprio contenitore, non più solo nella busta, e l’umido verrà ritirato tre volte alla settimana anziché due. Ai quartesi sarà consegnata anche una scheda utente, utilizzabile per i conferimenti in ecocentro o nelle eco-isole, e per il ritiro periodico dei sacchetti. Due mesi di tempo per la consegna casa per casa a tutte le utenze Tari, poi si partirà con le nuove regole per il ritiro dei rifiuti. «Contiamo di iniziare da dicembre», ha detto il vicesindaco, «quando presumibilmente tutti i cittadini avranno ricevuto il kit con tutte le informazioni sulle novità».

Lotta all’evasione