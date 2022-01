Raccolta l’eredità dei salesiani 

Prezioso il compito dei dirigenti «che è quello di accogliere e seguire i ragazzi dal loro arrivo, poi durante l'allenamento e quando vanno via. Si presta molta attenzione e si supportano i mister, gli allenatori per intenderci, che sono gli unici pagati», specifica ancora Basile. «Le quote mensili e di iscrizione servono per nel pagare sede, campo e istruttori. Nella nostra squadra ci sono ragazzi che vengono dalla comunità di San Giuseppe, per noi è molto importante. Questi giovani vengono da noi supportati davvero con tanta attenzione, amore e cura. Siamo una grande famiglia».

«La nostra associazione polisportiva», spiega Francesca Basile, una delle dirigenti. «non ha fini di lucro ma solo sportivi, ricreativi e culturali». In campo diverse categorie: primi calci, pulcini, esordienti, giovanissimi e allievi divisi per fasce d'età».

I Salesiani non sono più a Nuoro ma le attività nella parrocchia continuano grazie ai volontari. Tra queste quella del la Apd Atletico Nuoro, nata nel 1969 dall'idea di un gruppo di amici uniti dalla passione e dalla conoscenza sull'importanza dello sport, soprattutto per quanto riguarda i giovani, con un occhio di riguardo in più a chi ha bisogno di aiuto. Negli ultimi anni un nuovo gruppo diretto da Giulio Giorgi ha proseguito l'attività della società calcistica, grazie soprattutto ai suoi dirigenti che l'hanno rinnovata in maniera eccezionale.

La società

Boom di iscritti

Sono tanti. In alcune squadre come quelle degli esordienti sono presenti circa 40 giovani. La pandemia quindi non ferma la voglia di allenarsi e l'importanza dello sport e dello stare insieme. Lo spazio di condivisione attualmente è solo il campo, gli spogliatoi per esempio, per motivi di Covid, al momento non vengono utilizzati. «Abbiamo avuto la fortuna di non fermarci durante la pandemia - precisa con orgoglio Francesca Basile - se non in casi estremi. Siamo riusciti a rispettare le regole e abbiamo continuato la nostra attività come potevamo».

Genitori impegnati

Barbara Falchi, segretaria dell'Atletico si occupa degli esordienti e mette in luce il lavoro («grosso») di tanti dirigenti. «Ce ne sono vari per squadra e in genere sono i genitori dei ragazzi appartenenti a una delle categorie. Il consiglio direttivo invece è composto da una decina di persone. La nostra un'associazione aperta a chiunque. Ce ne prendiamo cura ogni giorno, abbiamo all'incirca 120 ragazzi. Per noi è importante che stiano all'aperto affinché non si rinchiudano in casa, ma sperimentino lo stare insieme».

Il ruolo degli allenatori

«I mister - rimarca la dirigente - sono davvero essenziali e ci aiutano nel tenere saldo il concetto di comunità. Portano a livelli alti le squadre. In passato siamo stati affiliati con la Academy del Torino. Abbiamo tre preparatori atletici: uno si occupa della preparazione calcistica, un altro si occupa della coordinazione, corsa e così via e un altro ancora, in maniera più specifica, prepara i bambini e/o i ragazzi che sognano di fare i portieri>>.

Una realtà singolare, non si esclude nessuno. Un esempio per tanti gruppi e associazioni. «Queste realtà - conclude Barbara Falchi - andrebbero sostenute, oggi come oggi ne abbiamo davvero bisogno. Teniamo viva la speranza».

