Raccolta differenziata, obiettivo 80 per cento  

Potenziare la raccolta differenziata dei rifiuti grazie a uno stanziamento di due milioni di euro per garantire le premialità. Questo l’obiettivo dell’assessorato regionale all’Ambiente, determinato a mantenere gli alti standard nella gestione degli scarti raggiunti negli ultimi anni.

Gianni Lampis, assessore con delega all’Ambiente nella Giunta guidata da Christian Solinas, ha evidenziato come l’Isola e le amministrazioni locali abbiamo scadenze precise: «Secondo il Piano regionale di gestione dei rifiuti, la Sardegna deve raggiungere l’80% nella raccolta differenziata dei rifiuti urbani entro il 31 dicembre 2022. Lo strumento della premialità/penalità si è rivelato efficace, tanto che dal 2,8 per cento del 2002 si è arrivati al 74,2 per cento nel 2020, classificando la nostra regione al secondo posto in Italia». La delibera che dispone lo stanziamento di risorse aggiuntive, spiegano dagli uffici regionali, era necessaria per evitare l’esaurimento dei fondi a disposizione.

Obiettivo centrato

Lampis, esponente di Fratelli d’Italia eletto alla Camera a settembre, ha spiegato come la decisione della Giunta metta al sicuro l’erogazione delle premialità che possono essere riconosciute agli enti territoriali: «Con questo stanziamento sopperiamo al progressivo esaurimento dei fondi per la premialità-penalità. Infatti, i fondi residui disponibili presso gli impianti sono insufficienti per l’erogazione delle premialità che potrebbero essere applicate nel 2022». L’assessore originario di Arbus ha elencato anche il dettaglio degli stanziamenti concordati di concerto con i funzionari dell’assessorato al Bilancio: «Abbiamo stabilito di trasferire 1,6 milioni di euro al Consorzio industriale provinciale di Cagliari e 100.000 euro ciascuno ai Consorzi di Villacidro, dell’Oristanese, di Macomer e al Consorzio per la zona di sviluppo industriale di Chilivani-Ozieri. Li potranno così utilizzare per liquidare le premialità del 2022 e saldare quelle degli anni precedenti».

Denari che potranno servire a migliorare ulteriormente il ciclo dei rifiuti. Un’industria che nei prossimi anni è destinata ad aumentare la propria importanza. All'orizzonte ci sono infatti regolamenti europei sempre più stringenti.