Raccolta di firme per salvare i ficus centenari 

Oltre 2.000 firme per salvare i ficus di piazza del Mercato Vecchio. Questo l’importante traguardo raggiunto da una petizione organizzata a Monserrato per le piante centenarie, all’incrocio tra le vie del Redentore e Giulio Cesare, e salvaguardare un luogo di importanza storica e sociale per la città. Il progetto dell’amministrazione, recentemente approvato, prevede la rimozione di alcune piante e la costruzione di una rotatoria che sostituisca gli impianti semaforici.

Coro di no

La protesta era partita all’indomani della pubblicazione della delibera con il progetto e ha avuto il suo apice mediatico quando la stessa era stata portata agli onori della cronaca dal folle gesto di un 65enne, fortunatamente individuato dalle forze dell’ordine: aveva scritto una frase intimidatoria, con chiari riferimenti al taglio degli alberi, sul muro della casa dei genitori del sindaco Tomaso Locci. I più invece hanno protestato pacatamente, anche sui social dove non si sono fatti mancare i botta e risposta tra favorevoli e contrari al nuovo progetto di riqualificazione, ma anche con petizioni. Quella voluta da Paolo Lai, Efisio Sanna e Luciano Rossetti che, ormai arrivata a quota 2000 firme, sta per essere depositata agli atti affinché l’amministrazione possa prenderne atto. «Abbiamo lavorato settimane alla raccolta delle firme, siamo vicini al traguardo e nei prossimi giorni ci presenteremo in comune per depositare formalmente la nostra richiesta», Spiega Paolo Lai. «Non ci siamo affatto dimenticati, semplicemente abbiamo lavorato lontano dalle polemiche per fare il possibile affinché l’amministrazione cambi idea sulla rotatoria».

La storia

Luciano Rossetti, architetto in pensione la pensa allo stesso modo. «L’amministrazione deve prendere atto che quello del vecchio mercato è uno spazio della collettività con una grande importanza ambientale, dovuta alla presenza dei ficus che lì risiedono da oltre cento anni, ma anche storica e sociale. Quello resta infatti un luogo di incontro per molti che, sotto l’ombra delle piante socializzano», precisa Rossetti. «La presenza di quelle piante in quel luogo è certificata già dal 1920 grazie ad alcune foto storiche, anche da quelle scattate dal dirigibile “Ausonia” che sorvolò la città nel 1921».