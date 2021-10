Raccolta di firme: «L’ufficio di città deve essere riaperto» 

Una raccolta firme per riaprire l’ufficio di Città 2, in viale Sant’Avendrace, a cui hanno aderito già 114 persone: a farsi portavoce di questa esigenza è Davide Puddu, promotore della raccolta, nato e cresciuto nel quartiere, che fa presente la necessità del rione di avere nuovamente attivo un punto in cui svolgere pratiche come il rinnovo della carta di identità, il cambio di abitazione, il rilascio dei certificati anagrafici.

Anziani in difficoltà

«Il quartiere è sprovvisto di un punto di riferimento importante, da troppo tempo chiuso al pubblico, la sua assenza crea notevoli difficoltà soprattutto ai tanti anziani che sono costretti a spostarsi nell’ufficio 5 in via Raimondo Carta Raspi a Sant’Elia non facilmente raggiungibile per chi è avanti con l’età ed è impossibilitato a guidare o ad affrontare lunghi tragitti», lamenta Puddu che non nasconde la sua preoccupazione per un rione dove criticità come l’incuria nei vicoli, le strade dissestate e l’assenza di punti di ritrovo culturali sono campanelli d’allarme da non sottovalutare. «Sant’Avendrace è sempre più un quartiere dormitorio», dice amareggiato, «e nell’ultimo periodo non sono mancati anche tentativi di scippo da parte di qualche malintenzionato a danno delle signore che rincasano dopo la messa serale. Per non parlare della scelta di rendere il viale a senso unico, giornalmente assistiamo a manovre pericolose e a code interminabili».

Le proposte

Le proposte però non mancano. «Con altri abitanti del quartiere vogliamo fare qualcosa di concreto: i muri di via Monte Melaghetto possono essere abbelliti con la street art, stesso discorso per i muri del vicolo II che collega a Tuvixeddu. Inoltre gli scalini devono essere ripuliti, bisogna tagliare le sterpaglie, rimuovere le transenne e la moltitudine di oggetti in disuso abbandonati dagli incivili. Appena termineranno i lavori nella parrocchia vorremmo anche organizzare nell’ampio salone di cui dispone presentazioni di libri, ospitare mostre pittoriche, istituire uno sportello di ascolto. Vogliamo riappropriarci del nostro quartiere, coinvolgendo anche i tanti migranti che vivono nella zona e che troppo spesso si sentono esclusi».