Raccolta dei rifiuti, tre nuove isole ecologiche   

L’altra novità importante riguarderà le frazioni del secco residuo: a partire dal mese di ottobre, infatti, la frequenza di raccolta passerà da due volte a una volta alla settimana. Una novità che potrà sicuramente non essere gradita da tanti, ma che Gesenu motiva così: «Ricordiamo ai cittadini che lo smaltimento dei rifiuti non differenziati diventa sempre più difficile a causa dei costi e della scarsità degli impianti, senza considerare la ricaduta negativa a livello ambientale. Per ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati da conferire in discarica e migliorare la qualità del materiale raccolto verrà ridotta, come previsto dal Piano regionale per la gestione dei rifiuti, ed in previsione di un sistema di tariffazione puntuale, la frequenza di ritiro del secco residuo».

Un sistema, quello delle ecoisole, pensato anche per combattere il triste fenomeno delle discariche abusive. Alcuni, infatti, non potendo ancora conferire i rifiuti (apparecchi elettrici ed elettronici e altro) nell’isola ecologica mobile attiva dal primo luglio il martedì e il giovedì, ne approfittano per disfarsi di questo genere di rifiuti nel primo terreno che trovano. Nonostante anche Gesenu garantisca il servizio di ritiro a domicilio.

La raccolta differenziata è ormai stabile all’80%. E nelle prossime settimane sono in arrivo diverse novità sul fronte del servizio porta a porta. «A settembre verranno installate tre ecoisole informatizzate, che saranno abilitate per agevolare le utenze nel conferimento di plastica, carta e cartone, organico, vetro,acciaio e alluminio e secco residuo», fa sapere la Gesenu, azienda che ha vinto l’appalto, attraverso un comunicato stampa.

La contromisura

Gli orari

Gli utenti ora possono recarsi presso il nuovo sportello clienti aperto dal lunedì al sabato, situato in via Giulio Cesare 161/a, per chiedere qualsiasi tipo di informazione inerente la raccolta porta a porta, prendere il kit di mastelli, prenotare il ritiro a domicilio degli ingombranti, chiedere il calendario e quant’altro: «Un punto di ascolto quindi della cittadinanza per accompagnare gli utenti in questa nuova fase della gestione dei rifiuti», dichiara Gesenu. C’è anche il call center: a giugno sono state gestite 494 chiamate, a luglio invece 902, ma per questioni di privacy la ditta non traccia le telefonate e quindi non è dato sapere quale tipo di richieste siano state fatte principalmente. Per quanto riguarda la tariffazione puntuale, l’assessora dell’Ambiente Maristella Lecca dice che «dovrebbe partire dal secondo anno di servizio», quindi probabilmente nel 2024.

I mastelli

Attualmente è in corso la distribuzione dei nuovi mastelli casa per casa: ogni settimana vengono pubblicate sul sito di Gesenu Monserrato le vie in cui è garantita la consegna. I contenitori nuovi sono dotati di un codice identificativo per la tracciabilità dei conferimenti e sono stati scelti nuovi colori per adeguare i mastelli di carta e plastica alle normative europee. L’assessora all’Ambiente aggiunge che «i controlli sui rifiuti continuano a essere fatti regolarmente, i cittadini sono sempre più virtuosi tranne pochi che gettano rifiuti indifferenziati agli angoli delle strade, ma poi vengono identificati e sanzionati».

