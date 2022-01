Raccolta dei rifiuti, slittano le nuove tariffe 

Tutto rinviato al 2023. Per la tariffazione puntuale dei rifiuti occorrerà attendere il prossimo anno. Lo ha deciso all’unanimità la Giunta dell’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano che ha preso atto della impossibilità di introdurre già da quest’anno il nuovo sistema di raccolta differenziata basato sulla reale quantità di rifiuti conferita dai cittadini. Ancora non è stata completata la consegna dei mastelli con microchip che consentirà di misurare la quantità di indifferenziata su cui verrà definita la nuova tariffa. Il principio è chiaro: più si differenzia meno si paga. Una misura che responsabilizza i cittadini e permette di raggiungere risultati importanti per tutela dell’ambiente. «Ci siamo resi conto che partire subito avrebbe comportato una serie di problematiche – dice il presidente dell’Unione dei Comuni e sindaco di Serdiana Maurizio Cuccu – abbiamo preferito rimandare al prossimo anno l’applicazione della tariffazione puntuale. Sfrutteremo il 2022 per informare meglio i cittadini e avviare una fase sperimentale. Partire senza aver sciolto i nostri dubbi poteva rivelarsi controproducente».

Servizio associato

Il servizio associato di raccolta dei rifiuti riguarda Dolianova, Settimo, Serdiana, Donori, Soleminis e Barrali: un bacino di utenza di circa 21.000 abitanti. La novità più importante del nuovo appalto da 10,5 milioni di euro – vinto dalla Cosir per i prossimi sei anni – è rappresentata dai mastelli muniti di tag, un dispositivo che consente il tracciamento dei dati di ogni utenza. Un sistema che permetterà ai Comuni di contrastare l’evasione della Tari e, ai cittadini, di risparmiare sulle bollette.

L’applicazione

La scorsa estate, per agevolare gli utenti, è stata attivata un’applicazione per cellulari e aperto un sito web dedicato. Ma non è bastato. Troppi i dubbi, alimentati – secondo alcuni sindaci – da una insufficiente campagna di informazione nonostante alcuni incontri con la popolazione organizzati a Donori e Serdiana: «Da noi invece l’informazione è mancata del tutto – afferma il sindaco di Soleminis Fedele La Delfa – l’utenza non è pronta a recepire le novità. Per questo ho chiesto all’Unione un rinvio. Serve altro tempo». Dal 1° febbraio partirà la fase sperimentale. I cittadini cominceranno a conferire i rifiuti nei mastelli muniti di tag. In questi giorni verrà ultimata la consegna dei nuovi contenitori alle famiglie. «È importante che si capisca bene lo scopo della tariffazione unica con un periodo di sperimentazione – dice il sindaco di Donori Maurizio Meloni – ci saranno benefici per tutti: utenti, comuni e ambiente». Ottimista il sindaco di Dolianova Ivan Piras: «Le comunità del Parteolla sono da sempre virtuose nella differenziata. La tariffazione puntuale è un ulteriore passo. Da febbraio cominceremo a usare i nuovi mastelli per abituarci a differenziare il più possibile».