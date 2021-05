Raccolta dei rifiuti, sì all’ecocentro 

La giunta comunale di Monserrato ha approvato il bilancio preventivo, un passaggio formale che permetterà alla stessa giunta di portare avanti le iniziative che il sindaco Locci ha annunciato nei mesi scorsi: dall’ecocentro all’ex aeroporto, fino al nuovo servizio di raccolta dei rifiuti e i lavori per il parco nel vecchio cimitero. Uno schema di bilancio preventivo, quello approvato in giunta comunale, che è stato condiviso dalla maggioranza che sostiene il primo cittadino dopo una attenta analisi che ha visto impegnati consiglieri e dirigenti degli assessorati nelle ultime settimane.

La diminuzione

L’amministrazione ha dovuto fare i conti infatti con previsioni di entrate significativamente in calo a causa dell’emergenza sanitaria e dalle conseguenti chiusure delle attività. Nonostante questo aspetto, non trascurabile, l’attuale bilancio ha una connotazione politica indirizzata in alcuni casi all’aumento delle risorse dedicate ai servizi sociali, allo sport e alla cultura, senza alcun aumento delle imposte comunali: «Abbiamo fatto salvi tutti gli sgravi fiscali già approvati nei precedenti bilanci, come quelli relativi alle nuove coppie e alle nuove realtà imprenditoriali, o alle attività commerciali chiuse o limitate nella loro attività a causa del Covid», spiega il primo cittadino Tomaso Locci, «inoltre proseguiamo con investimenti attraverso la ricerca e adesione a bandi di finanziamento regionali e ministeriali per la riqualificazione e messa a norma delle strutture scolastiche». Una corposa parte del bilancio viene impegnata per le opere pubbliche, in questo contesto è stato confermato l’elenco dei lavori approvati a gennaio: «Entro le prime due settimane di maggio approderà in consiglio comunale la delibera di avvio del procedimento per l’adozione del piano urbanistico comunale», precisa Locci, «inoltre è stato approvato un triennale dei lavori pubblici che conferma l’attenzione verso la riqualificazione di strade, piazze e marciapiedi per troppo tempo trascurati, proseguendo nella realizzazione e programmazione degli interventi relativi a quelle che, nel nostro piccolo, possono essere definite grandi opere come per esempio la realizzazione del parco nell’ex cimitero, dell’ecocentro e della riqualificazione del comparto 8 e dell’area dell’ex aeroporto».

I progetti

Sono tante le opere pubbliche che presto vedranno la luce in città. «Questo rientra nel grande lavoro programmazione che non si ferma alle esigenze dell’oggi, ma guarda a risolvere le problematiche ereditate da un ventennio di sostanziale inerzia politica», racconta ancora il primo cittadino, «per guardare al futuro anche attraverso le interlocuzioni con l’università, la città metropolitana e la Regione». Dopo un ulteriore passaggio nelle commissioni, lo schema di bilancio preventivo potrà approdare in aula per essere approvato dal consiglio comunale: i numeri e la compattezza della maggioranza infatti permetteranno una approvazione abbastanza agevole.

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Abbiamo confermato tutti gli sgravi fiscali già stabiliti con i precedenti bilanci, come quelli per le giovani coppie e le nuove realtà imprenditoriali