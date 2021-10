Rabbia Mazzarri: «Siamo stati puniti da un’ingenuità» 

In panchina soffriva e forse temeva quel che poi è accaduto. Si sbracciava, sbraitava all’indirizzo dei suoi, imprecava. Il pari del Venezia nei minuti di recupero gli ha definitivamente rovinato il compleanno: il sessantesimo. «È una maledizione, dovevamo chiuderla», ha detto a fine gara Walter Mazzarri. «Abbiamo commesso un’ingenuità: in questo momento paghiamo tutto. Ho cercato di portare ottimismo: ci serviva una vittoria, il risultato. La squadra non è serena».

La situazione

Il tecnico rossoblù ne ha visto tante, in carriera. E sa che si esce dal torpore in cui è piombato il Cagliari solo con la forza delle idee e con una ferrea volontà di gruppo. Da squadra. I cori di contestazione che ieri rimbombavano tra le tribune della Domus sono stati il completamento di una serataccia, l’ennesima. Neppure una vittoria in 7 partite è il dato su cui ragionare, come sui 2 punti in 4 partite alla Domus, che per il match con il Venezia ha fatto registrare il sold out. Ora c’è la sosta per recuperare atleticamente una squadra sfiduciata e nervosa, e per far nascere il Cagliari di Mazzarri. Anche se molti rossoblù raggiungeranno le nazionali.

La tenuta

Non infierisce sulla condizione atletica: «Non parlo dei colleghi, tanto meno ora, né di chi c’era prima di me. Forse la mancanza di uniformità di condizione, gli infortuni e l’arrivo di giocatori in ritardo hanno avuto questa conseguenza», prosegue il tecnico toscano. «È chiaro che, se si fa un pressing feroce, non si può pareggiare una partita dopo aver concesso soltanto due mezze occasioni al Venezia nella nostra metà campo. Ai ragazzi ho detto che, sull’1-0, dovevamo gestire meglio la palla, farli correre a vuoto, e invece avevamo la frenesia di verticalizzare e davamo coraggio agli avversari nelle ripartenze. Dovevamo recuperare le energie per il finale: quando queste gare non si chiudono, il rischio è la beffa. Il Venezia dal 70’ in poi non aveva fatto un’azione pericolosa».