Rabbia Mazzarri: «Non accetto l’atteggiamento»  

Il possesso palla dice tutto: 75 per cento Inter, 25 Cagliari. È lo specchio di una partita impari e il risultato avrebbe potuto assumere proporzioni ben più terrificanti del 4-0 con cui si è conclusa. Buio rossoblù a San Siro: Walter Mazzarri lo sa. E preferisce passare leggero su una gara da dimenticare, tacere più che sfogare davanti a telecamere e taccuini la sua rabbia: «Sono incavolato nero, dispiace per i tifosi».

L’anatema

«Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, del resto incontravamo una squadra che sa essere pericolosa in ogni circostanza e che in organico ha giocatori di valore assoluto non è una novità», dice Mazzarri. «Di sicuro l’Inter ha grande qualità. Volevamo fare pressione alta per togliere rifornimenti ai giocatori che possono fare la differenza. Ma è un match nato male. Anzi, malissimo». L'allenatore rossoblù vuole dimenticare al più presto gli incubi della sfida del Meazza: «Fino al loro primo gol almeno eravamo compatti. Non mi è piaciuto quasi niente della partita con i nerazzurri, posto che attraversano un periodo di forma stratosferica: sia con la palla che senza ci venivano addosso, infatti sono molto adirato». Mazzarri mette sul banco degli imputati l’atteggiamento remissivo del gruppo, mancato su tutto. «Posso accettare che l’Inter vada a velocità diverse dalle nostre, ci sta: non è un caso che sia la capolista. Non è accettabile che, quando perdevano la palla, ci venivano addosso per recuperarla subito. Il Cagliari non può stare a guardare se vuole salvarsi, penso che i ragazzi abbiano fatto un fallo in tutti i novanta minuti. Con questa teoria non sto accreditando la necessità di un gioco falloso a tutti i costi, ma bisogna essere cattivi, veementi almeno nella fase di non possesso. Non ho visto i miei vincere un contrasto. Questo non lo accetto».

La prospettiva

Mazzarri ha un piglio severo, ben diverso da quello fiducioso di venerdì scorso, quando i rossoblù, pur non riuscendo a conquistare i tre punti, avevano mostrato personalità e carattere con il Torino. Ieri, nel ventre di San Siro, sembrava affranto: «Ora stiamo assieme, parlerò con la squadra. Con l’Inter si può perdere, ma non mi è piaciuto l’atteggiamento passivo, come se avessimo abbandonato il campo. Finito il primo tempo, negli spogliatoi, ci eravamo riproposti di provarci. Dopo il 2-0 ci siamo sciolti: non va bene. Se vogliamo salvarci dobbiamo lottare su ogni pallone e, soprattutto, con le squadre che ci sono superiori tecnicamente, bisogna entrare nei contrasti con altra decisione, si deve raddoppiare e correre di più». Quindi chiosa: «Sì, è stata una serataccia».