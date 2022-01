Rabbia e furore, la Roma rialza la testa 

Sono due gli attualmente positivi al Covid in squadra, il cui nome non è stato reso noto. Ci sarà più di una novità: in primis il ritorno di Zaniolo, assente di peso nella gara contro la Juve. Insieme a lui in attacco sarà Abraham che con i suoi 14 gol (tra League e campionato) in questo momento è il giocatore più pericoloso della Roma, (l’inglese che ha segnato di più nei 5 principali campionati europei). Accanto a Veretout farà il suo esordio in mediana Sergio Oliveira ultimo acquisto di pregio dei romanisti, Mourinho lo manderà subito in campo per mettere alla prova le sue grandi qualità - è stato lo stesso Special One a curare quasi personalmente la trattativa. Ex Porto, 29 anni, pronto per apportare alla squadra quel salto di qualità che si attende tutto l’ambiente. Il centrocampista verrà presentato domani a Trigoria. Oltre al portoghese ci sarà anche l’altro nuovo arrivo che ha già esordito con la Juventus, l’inglese Maitland-Niles che insieme a Mancini, Kumbulla e Vina completerà la difesa. Saranno assenti gli squalificati Cristante e Ibanez, non saranno della partita Karsdorp e Smalling, problemi fisici anche per El Shaarawy, in panchina contro la Juventus, bloccato da un affaticamento al flessore della coscia sinistra.

Bisogna rialzare la testa ed ecco che contro il Cagliari tutti si aspettano una prova di forza, pur consapevoli delle difficoltà che ci saranno con la squadra di Mazzarri, decisamente in piena ripresa, nel suo momento migliore. Non solo, se c’è un modo per mandare in tilt i giallorossi, è giocare proprio come gioca il Cagliari contro le big, ben chiusi dietro, sempre pronti a ripartire in contropiede. La Roma è forte a campo aperto, ma quando l'avversario si copre molto, vedi la gara contro la Sampdoria, fa molta più fatica.

Sarà una Roma animata dalla voglia di ripartire contro il Cagliari dopo due ko consecutivi che hanno fatto male e hanno lasciato più di un contraccolpo. Le sconfitte contro Milan e Juventus, hanno messo in evidenza diversi problemi su cui Mourinho si è già messo all’opera. I sette gol subiti in due partite (di cui 3 arrivati in sette minuti nel disastro contro i bianconeri) hanno fatto storcere il naso ai più.

Obiettivo ripartenza

Le novità

Sono due gli attualmente positivi al Covid in squadra, il cui nome non è stato reso noto. Ci sarà più di una novità: in primis il ritorno di Zaniolo, assente di peso nella gara contro la Juve. Insieme a lui in attacco sarà Abraham che con i suoi 14 gol (tra League e campionato) in questo momento è il giocatore più pericoloso della Roma, (l’inglese che ha segnato di più nei 5 principali campionati europei). Accanto a Veretout farà il suo esordio in mediana Sergio Oliveira ultimo acquisto di pregio dei romanisti, Mourinho lo manderà subito in campo per mettere alla prova le sue grandi qualità - è stato lo stesso Special One a curare quasi personalmente la trattativa. Ex Porto, 29 anni, pronto per apportare alla squadra quel salto di qualità che si attende tutto l’ambiente. Il centrocampista verrà presentato domani a Trigoria. Oltre al portoghese ci sarà anche l’altro nuovo arrivo che ha già esordito con la Juventus, l’inglese Maitland-Niles che insieme a Mancini, Kumbulla e Vina completerà la difesa. Saranno assenti gli squalificati Cristante e Ibanez, non saranno della partita Karsdorp e Smalling, problemi fisici anche per El Shaarawy, in panchina contro la Juventus, bloccato da un affaticamento al flessore della coscia sinistra.

Ambiente

Le ultime due sconfitte e il precedente pari con la Sampdoria non hanno comunque intaccato particolarmente il clima giallorosso. Consci di vivere una fase di costruzione, di cantiere aperto in vista di grandi obiettivi. Mou in questo primo anno di gestione sa di non poter competere per lo scudetto, ma lavora per il secondo e terzo anno, attraverso una scrematura tra chi ritiene adatto e chi no al suo progetto. È certo che il gruppetto dei sui fidatissimi sia quello composto da Abraham, Pellegrini, Zaniolo, Rui Patricio, Mancini, Sergio Oliveira. Per gli altri nulla è scontato: dovranno conquistarsi il posto e il futuro.

Numeri

La Roma si trova ora al sesto posto in classifica con 32 punti come la Lazio e la Fiorentina che però rispetto ai giallorossi ha una gara in meno. Sono 35 i gol messi a segno finora, 28 quelli subiti. Sono 20 i punti conquistati in casa, 12 quelli in trasferta.

