Quirra, il pm Mazzeo chiede la condanna dei capi del Poligono 

Quattro ore per spiegare come un putrido vaso di Pandora venne aperto, rivelando veleni, segreti e omissioni. Per ribadire l’importanza di un processo i cui effetti vanno al di là delle eventuali condanne. Il processo per i veleni di Quirra si avvia alla conclusione.

Ieri mattina al termine della sua requisitoria il pm Biagio Mazzeo ha formulato le richieste di condanna nei confronti degli otto comandanti che si sono alternati alla guida del poligono militare di Perdasdefogu tra il 2004 e il 2010: tre anni per Gianfranco Fois e Fulvio Ragazzon, che ebbero la responsabilità del Poligono a mare di Capo San Lorenzo, 4 anni per Fabio Molteni, Alessio Cecchetti, Roberto Quattrociocchi,Valter Mauloni, Carlo Landi e Paolo Ricci, tutti accusati di omissione aggravata di cautele contro infortuni e disastri.

Omissioni nei dispositivi per la protezione del personale, danno ambientale irreparabile. La gente e la terra dentro e fuori il Pisq hanno pagato un prezzo carissimo e chi avrebbe dovuto controllare non lo avrebbe fatto. L’impianto accusatorio è riassunto in queste parole.

Prima che il pm Domenico Fiordalisi decidesse di fare chiarezza, Quirra era un segreto di Pulcinella, un cestino della spazzatura in cui gettare al macero armi e munizioni in disuso da tutta Europa. Era facile e comodo per tutti concentrare i rifiuti nella terra dei silenzi e del vento. Per brillamenti che non avevano nulla a che vedere con l’addestramento. Tutti sapevano. Lo hanno detto i militari testimoni in aula: i comandanti erano informati e dovevano intervenire.

Punti chiave

Nella sala del Consiglio dell’ex Provincia Ogliastra a Lanusei, sede scelta per le udienze, si è arrivati alle fasi finali di un processo infinito, più volte interrotto. Nel lungo preambolo alla requisitoria Mazzeo ha ribadito alcuni punti chiave dell’inchiesta. In primis il fatto che gli imputati avessero la responsabilità della sicurezza degli uomini al loro comando e delle persone che gravitavano dentro e intorno al Poligono. Ha subito chiarito come sebbene non possano rispondere della decisione di adottare i brillamenti, avrebbero dovuto garantire la tutela delle persone e dell’ambiente.

I pastori dopo le esplosioni venivano riammessi nei terreni di Quirra quando ancora l’aria era contaminata, i residenti dei paesi vicini non erano informati dei rischi che correvano. Si limitavano a togliere la polvere nera, portata dal vento fin dentro casa.

L’errore, sottolinea Mazzeo, è insito nella natura stessa del Poligono: pensare plausibile la convivenza tra una struttura operativa, manifesta discarica per armamenti da tutta Europa, e la popolazione civile. Gli allevatori, le greggi, chi passeggia o cerca funghi e asparagi, chi non ha scelto di nascere a un soffio di vento dalle esplosioni.

Paletti

In precedenza Mazzeo aveva chiarito come non fosse un processo alle forze armate, alla presenza militare nell’Isola. Nulla di tutto questo. «Ci stiamo occupando di fatti precisi, dove c’è la responsabilità di persone fisiche». Piccoli accenni alla ormai storica nascita di un’inchiesta scaturita da un allarme diffuso per l’alta concentrazione di linfomi e malattie rare. Un cluster si direbbe oggi. Uomini ammalati e animali malformati. È servito un manifesto disastro ambientale perché venissero alla luce i bubboni di trent’anni senza alcun controllo. Nulla a che vedere con i rilievi a carico degli imputati, ma parte integrante della storia del processo. Per capire se omissioni ci furono gli inquirenti hanno scavato e trovato quanto di peggio si potesse pensare. Tuttavia Mazzeo sottolinea come non ci siano prove sull’utilizzo di materiale radioattivo e sulla sperimentazione del napalm. Due capitoli che hanno reso il procedimento irto di ostacoli. Oggi in aula la discussione delle parti civili.

RIPRODUZIONE RISERVATA