Quinta Giunta, Nizzi al lavoro 

Giunta Nizzi alla quinta, con metà degli assessori alla loro prima volta e almeno due primati nella storia dell’amministrazione cittadina. Composta da otto assessorati in perfetto equilibrio di genere e bilanciati dal peso elettorale, a trazione Forza Italia, la squadra del (neo) eletto sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ufficializzata ieri, vanta due record nel palazzo di via Dante e riserva la sorpresa della cessione della delega all’Urbanistica che Settimo Nizzi ha custodito (ad interim) negli ultimi tre anni del mandato appena concluso. Le 842 preferenze (e il merito di un apprezzato lavoro svolto nella precedente consiliatura) sono valse la nomina di vice sindaca e un assessorato a Sabrina Serra.

Le deleghe

Eletta in quota Forza Italia, ex titolare (riconfermata) delle deleghe all’Istruzione pubblica e alla Cultura, Serra è la prima donna a Olbia a ricoprire la carica di braccio destro del primo cittadino. Con i suoi venticinque anni, fresca di laurea in Scienze politiche, e 651 voti portati a casa, Elena Casu, eletta nelle file di Forza Italia, invece, è la più giovane assessora nella cronaca degli esecutivi olbiesi, delegata per i prossimi cinque anni alle Politiche giovanili, allo Sport e alla Protezione civile. L’assessorato più ambito, quello all’Urbanistica, va a Bastianino Monni, eletto nella lista di Forza Italia, già presidente della commissione omologa nel precedente Consiglio comunale ma al suo primo incarico nell’esecutivo. Tra i volti nuovi, sempre in quota Forza Italia, Elena Sciola, trentaseienne, esperta in affari internazionali e con un passato recente al Parlamento europeo, forte di 589 voti, assume le deleghe ai Lavori pubblici e all'Ambiente. Alla prima esperienza amministrativa, sebbene coordinatore cittadino dei Riformatori da cinque anni, Alessandro Fiorentino è il nuovo assessore al Bilancio. Spunta un nuovo assessorato, allo Sviluppo economico, commercio e politiche comunitarie, assegnato all’ex consigliere Vanni Sanna, in quota Lega. Promossi e riconfermati Simonetta Lai, per Lista Nizzi, alle Politiche sociali, e Marco Balata, per Forza Italia, al Turismo e spettacolo.

Altana presidente

Al Psd’Az la presidenza del Consiglio comunale: giovedì prossimo conferirà il ruolo a Marzio Altana.