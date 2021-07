«Qui solo turismo mordi e fuggi» 

Qualche incoraggiante segnale dalla ripresa del turismo domestico, in netto calo invece le presenze internazionali. Agli albori della stagione estiva tutte le previsioni lasciavano intendere ad un boom di presenze anche nella zona dell’iglesiente; numeri che avrebbero dovuto eguagliare i trend delle stagioni pre Covid. Arrivati però al giro di boa a bussare alle porte delle strutture ricettive c’è sopratutto un’afa deprimente.

Delusione

Nulla a che vedere con la desolazione della passata estate, ma si è lontani dalla flotta di turisti promessa in primavera. In particolare modo a rimanere delusi sono i gestori delle strutture ricettive di Fluminimaggiore e Buggerru: «L’affluenza è più bassa rispetto alle previsioni - racconta Francesca Degortes titolare del B&B S’Archiotta di Buggerru - le poche presenze sono legate ad un turismo domestico. Considerando la debacle della passata stagione, mi sarei aspettata un rilancio più deciso».

Un rilancio che tarda ad arrivare e non solo a causa della pandemia e al conseguente atteggiamento di prudenza che attutisce il desiderio di passare le vacanze lontano da casa, ma anche perché quello delle zone comprese fra Fluminimaggiore e Buggerru è da molti considerato un turismo “mordi e fuggi”: «La nostra è una zona da toccata e fuga - racconta Matteo Piras dell’Anima Hotel di Fluminimaggiore - frequentata per la maggiore da turisti col camper o con la roulotte. Potrei essere contro tendenza ma addirittura lo scorso anno in questo stesso periodo andava meglio, registravo delle prenotazioni per tutto il mese di agosto. Ad oggi, a parte qualche presenza per la prima decade, la mia agenda è vuota».

Piccoli segnali

Sembra invece migliorare la situazione spostandosi verso sud. All’Euro Hotel di Iglesias c’è stata un’impennata della richiesta di turisti stranieri: «Oltre il 70 percento rispetto agli anni passati - svela la responsabile della struttura Maria Lorefice - in particolare si tratta di visitatori francesi, tedeschi e svizzeri. In linea di massima però i numeri non sono certo paragonabili a quelli degli anni antecedenti al Covid».

Più arrivi internazionali anche a Portoscuso: <Nel mese di luglio ho notato un incremento di ospiti dall’estero e considerate le prenotazioni sarà una tendenza che si protrarrà anche per il mese di agosto - dichiara Paolo Pisu del B&B “I Ginepri” - la stagione è partita bene, addirittura meglio dell’estate pre Covid». Meno stranieri e più italiani invece a Gonnesa: «C’è una continua richiesta per i mesi di agosto e settembre - racconta Marcella Vinci del B&B “S’Anninnia” di Gonnesa - non posso dire di avere lo stesso numero di presenze degli anni passati, però di certo molto meglio dell’estate scorsa».

Il green pass

Qualche problema è sorto invece alla notizia dell’entrata in vigore del Green Pass: <Ho subito diverse disdette proprio contestualmente all’annuncio dell’obbligo della tessera - svela Laura Sedda, titolare del B&B “Domos, la corte Ghibellina” d’Iglesias - siamo lontani da un rilancio del settore e dallo scorso anno è palese che si lavori di più con il turismo domestico». Siti minerari e storici invece sono presi d’assalto non solo dai turisti, ma anche dai visitatori locali. In particolar modo si registra un vero e proprio exploit di visite nel sito di Porto Flavia a Masua: «È divenuta la location più ambita», ha spiegato il responsabile del Consorzio turistico iglesiente Attilio Casti. Una tendenza confermata anche dal coordinatore dell’Ufficio turistico Marco Vacca: «La bellezza del posto e un’adeguata campagna promozionale hanno fatto la differenza».

