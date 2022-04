«Qui è tutto fermo, il sindaco che cosa fa?» 

D’altra parte la situazione, per il momento, non si sblocca. L’atteso vertice di maggioranza che dovrebbe ricompattare il gruppo sarà convocato per domani. Un vertice che il sindaco, in base alle sue stesse dichiarazioni il giorno dopo il ritiro delle dimissioni, avrebbe dovuto convocare lo scorso 28 marzo «per guardare negli occhi tutti i consiglieri e decidere il da farsi». Ma, intanto, il sindaco risponde alla richiesta di convocazione dell’Aula da parte dell’opposizione. «Non vedo alcuna urgenza», afferma, «in ogni caso a breve convocherò il Consiglio comunale per trattare tutti gli argomenti proposti dalla minoranza e, in particolare, per pianificare la stagione turistica».

Uno stallo ancora più grave «vista l’imminenza della stagione turistica - aggiungono - che per noi è la più importante risorsa economica e lavorativa. Stagione che richiede una forte presenza organizzativa e decisionale da parte dell’amministrazione comunale». Ed invece «ad oggi, nonostante la vane e vacue promesse del sindaco non si vedono all’orizzonte tracce di bilancio 2022, conto consuntivo 2021, Piano urbanistico e Piano dei litorali solo per citare alcuni dei problemi più urgenti per la nostra comunità». I consiglieri d’opposizione tracciano, insomma, un quadro drammatico: «Ricordiamo anche la disastrosa esperienza dello scorso anno col bilancio approvato con enorme ritardo e il conto consuntivo approvato a novembre tra mille perplessità e riserve mai chiarite».

«L’attività consiliare e amministrativa è ferma e non si vede nessuna prospettiva di ripresa delle stesse, che cosa sta facendo il sindaco Gianluca Dessì? Convochi subito un Consiglio». L’attacco al primo cittadino, con una lettera inviata allo stesso Dessì e a tutti i consiglieri, parte dal gruppo di minoranza: «Il gravissimo blocco dell’attività consiliare e amministrativa - scrivono Tore Sanna, Pino Gagliardo, Luisa Cadoni ed Enrico Cogoni - deriva dall’ennesima presentazione, e conseguente ritiro, delle dimissioni da parte del sindaco».

La stagione turistica

Il vertice

Situazioni in bilico

Nel frattempo, l’assessore Angelo Frau, dopo lo scontro col vicesindaco Maurizio Marci, ha rimesso la delega nelle mani del sindaco. I consiglieri Michele Cireddu e Luciano Marci invece si sono in qualche modo tirati fuori dalla maggioranza, «anche se - hanno chiarito - ribadiamo la volontà di portare avanti i punti essenziali per garantire la governabilità del Consiglio comunale analizzando passo passo le proposte». Ancora più netto Sergio Ghiani, il più votato in assoluto (e forte del supporto degli albergatori) che ha più volte suggerito un ritorno alle urne. La svolta, a questo punto, potrebbe passare direttamente dal Consiglio comunale. Sarà lì che si procederà alla conta. Le strade, ancora una volta, sono tutte aperte.

