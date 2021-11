Questo Sant’Elena può anche sognare 

Nove risultati utili consecutivi e terzo posto in classifica, a -5 dalla capolista Ferrini. Nonostante la pesante sconfitta rimediata domenica scorsa a Gavoi contro la corazzata Taloro (4-0) - la prima della stagione - il Sant’Elena di mister Dessì si può considerare al momento la vera rivelazione del campionato. I quartesi erano partiti con ben altre ambizioni anche, e soprattutto, per via del problema campo che la società si trascina ormai da anni insieme ai cugini del Quartu 2000: nella terza città della Sardegna non ci sono impianti omologati per disputare le gare dei campionati di Eccellenza e Promozione. Il campo indicato dalla società quartese a inizio stagione per le partite casalinghe,quello di Quartucciu di via delle Serre, non può essere utilizzato per questioni di natura economica tra il club e l’amministrazione comunale.

Cifre altissime

«Attualmente non ci sono le condizioni per stare a Quartucciu – spiega il patron Luca Meloni - le cifre richieste dal Comune sono spropositate per una società dilettantistica. Non vogliamo aprire polemiche ma ci sarebbe piaciuto trovare una soluzione che accontentasse entrambe le parti. Per noi è un onore rappresentare non solo Quartu ma anche Quartucciu». Con l’indisponibilità del campo di Quartucciu, il Sant’Elena si è ritrovato a dover giocare sempre in trasferta, girovagando nell’hinterland cagliaritano tra Settimo San Pietro, Burcei, Elmas e Villa San Pietro, senza avere una fissa dimora. Un fattore che fino a questo momento non ha inciso sulla testa dei giocatori, ma il tecnico Cristian Dessì è molto duro: «Non abbiamo una casa e non sappiamo dove andremo a giocare il week-end. Svolgiamo gli allenamenti settimanali a Cagliari, nel campo del Vecchio Borgo Sant’Elia. Devo infatti ringraziare mister Miro Murgia per la grande disponibilità. Faccio i complimenti ai miei ragazzi che nonostante le difficoltà, stanno disputando un grande campionato».

Salvo imprevisti il Sant’Elena ospiterà questa domenica l’Arbus a Villa San Pietro. Una gara che vale tanto in ottica promozione, anche se Dessì rimane con i piedi per terra: «Il nostro obiettivo è la salvezza anche perché non sono previsti i playoff».