Questo fungo è un salvavita o una minaccia per gli uomini? 

Un misterioso fungo venuto dallo spazio. Un farmaco per curare mille malattie o una terribile minaccia? E fin dove ci si potrebbe spingere per un desiderio di scoperta, magari di gloria? Tante domande, ma sono gli ingredienti prelibati di un piatto che mette pure tante curiosità: “Side Effect”, il nuovo film per la regia di Antonio Meloni e la produzione di The Visual Guys, in proiezione il prossimo martedì 21 dicembre al cineteatro Nanni Loy di Cagliari alle 18.30 e alle 21.30.

“Effetti collaterali”

«La fantascienza è il mio grande amore», ci confida il regista quarantenne cagliaritano che firma anche la sceneggiatura, «il film ha per protagonista un professore intento a studiare quella che potrebbe essere la panacea miracolosa del nuovo secolo, ma che porta invece soprattutto una serie di terribili imprevisti». Da qui il titolo, traducibile dall’inglese come “effetti collaterali”. Il soggetto è scritto da Angelica La Sala. «Un intreccio complesso, spesso mentre giravamo portavo con me fogli su fogli di appunti», aggiunge il regista. L’ispirazione più importante? “Donnie Darko” «perché come in quel film lo spettatore avrà solo alcune chiavi di lettura, e qualche punto resterà misterioso, da interpretare». Il film non lesina un po’ di orrore e di effetti speciali: «Vogliamo colpire il pubblico ma anche spaventarlo il giusto».

La squadra

A dirigere la fotografia c’è Daniele Marzeddu, già regista di “Return to sea and Sardinia”, mentre Meloni tra le sue esperienze ha la grafica e il design per varie riviste internazionali, e la sceneggiatura, soggetto e montaggio del mediometraggio “Unhumans”. La gestazione di “Side Effect” non è stata breve: «Abbiamo cominciato due anni fa, appena prima della pandemia. Mancavano solo due scene quando hanno chiuso tutto. Solo da poco abbiamo potuto finire le riprese, e aggiungerle al resto del montaggio, già pronto», continua Meloni, «girare un film diverso da quello che la gente si aspetta ci ha posto delle sfide. Per fortuna abbiamo trovato tante persone che ci credevano».