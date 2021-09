«Questo faro non sarà un albergo» 

«Stiamo cercando di scongiurare, in tutti i modi possibili, la messa sul mercato del faro di Capo Caccia». I vertici del Parco di Porto Conte accendono i riflettori sul monumento a strapiombo sul mare appartenente al Demanio militare, una struttura che fa gola a molti e che potrebbe finire in mano ai privati per scopi turistici e ricettivi.

«Abbiamo avviato una possibile via di collaborazione con lo Stato per un uso condiviso di valorizzazione della struttura per la parte non più interessata dalle primarie attività di segnalamento», fa sapere il presidente Raimondo Tilloca. E per sgomberare ogni dubbio, sul sito istituzionale del Parco è stato pure pubblicato un dossier che riporta le diverse note inviate in questi anni agli uffici della Marina Militare e del Ministero Ambiente. Corposo carteggio che fa emergere quanto il Parco abbia cercato di ottenere la gestione del faro per trasformarlo in museo, «ma non c'è stata alcuna risposta», dice il presidente.

In compenso resta ancora in piedi il protocollo d’intesa sottoscritto a luglio del 2020 per la valorizzazione degli immobili militari, un documento condiviso dai Ministeri della Difesa, dell’Ambiente e il Demanio dello Stato per la cessione al Comune di Alghero di una ventina di immobili ricadenti nell’area sottoposta a tutela. Per ora il tentativo di includere anche il faro di Capo Caccia non ha sortito effetto. «Chiediamo a tutti, istituzioni locali e regionale e cittadini di Alghero di voler sostenere le iniziative del Parco».

L’allarme

A lanciarlo per primo era stato il direttore del Parco di Porto Conte, Mariano Mariani, mesi fa, durante una assemblea dell’azienda speciale. «Il faro di Capo Caccia rischia di essere venduto dallo Stato, per fare cassa, attraverso Difesa Servizi Spa», aveva detto. L’opposizione di centrosinistra si era attivata presentando una interrogazione in Consiglio comunale: «A questa inaudita e inaccettabile opzione dobbiamo opporci con tutte le nostre forze» .

L’appello

È unanime: sdemanializzare il bene e farlo rientrare nella disponibilità del Parco e dell'Area Marina Protetta, per una valorizzazione ambientale e turistico-sostenibile del promontorio più spettacolare e più bello dell'Isola e forse d'Italia.

