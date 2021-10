Questo è un teatro piccolissimo per bimbi dai sogni grandissimi! 

Un palcoscenico grande pochi metri ma immenso come la fantasia di chi lo sa osservare. Ecco l’anima della nuova rassegna “Un teatro piccolissimo”. Parte del progetto “Sul Filo - Una rete per piccoli equilibristi”, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, conta come sempre sulla direzione di Cada Die Teatro, compagnia pronta a far sognare ancora una volta i più piccoli. Due gli spazi, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 1-2 di Pirri: il Teatro Leopardi, in via della Resistenza, e l’Aula Magna Dante, in via Sant’Isidoro.

Tutti in scena!

L’apertura è affidato alla Baracca Testoni, compagnia bolognese da oltre trent’anni nel teatro dei Ragazzi. Con due lavori, “Costruttore di storie”, oggi, e “L’elefantino”, domani. Il primo, di e con Fabio Galanti, è la storia di due città divise da sempre, e che grazie alle storie trovano un ponte per unirsi. In “L’Elefantino”, poi, le storie riescono addirittura a far prendere vita ai calzini del piccolo elefantino Bubu. «È un grande piacere ritornare a teatro con i bambini, ritrovare quel senso di comunità di cui tutti, specie i più piccoli, avevano sentito la mancanza», dice una raggiante Tatiana Floris, di Cada Die Teatro. Proprio venerdì 22 e sabato 23 va in scena “Gufo Rosmarino e il frigorifero che parla”, di Cada Die, dove il simpatico gufetto creato da Giancarlo Biffi scopre un’avventura sulle ali dei sentimenti, di sorpresa in sorpresa. Ottobre poi si chiude con un’altra Compagnia celebre, lo Stilema Teatro di Torino, e Silvano Antonelli che rappresenta venerdì 29 e sabato 30 “I Brutti Anatroccoli”. L’opera si concentra sul concetto di bellezza, sentito diversamente da ognuno di noi. Ma sempre col linguaggio, diretto ma poetico, dei bambini.

A novembre, il 5 e 6, è la compagnia marchigiana Teatro Pirata a sbarcare in Sardegna, con “Voglio la luna”, di e con Fabio Spadoni. Fabio gioca nella sua cameretta, sogna di cambiare la sua vita, e, come per magia, scende a trovarlo addirittura la Luna. Ma è solo l’inizio di una storia meravigliosa che insegna la condivisione, e ha fatto guadagnare a Fabio, affetto da sindrome di Down, l’Eolo Award. La settimana seguente è il turno di “Corpo Lib(e)ro”, una coproduzione di Teatro Instabile, Is Mascareddas e la lombarda Campsirago Residenza.

Cara “Mignolina”