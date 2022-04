«Questo Dpcm non serve a nulla» 

La premessa di Cesare Moriconi, consigliere regionale del Pd, è fondamentale per registrare poi una serie di domande che lui pone. «Questo Dpcm cerca di colmare, male, un “buco” figlio dell’inadeguatezza delle scelte politiche regionali. Ci stiamo lamentando, giustamente, perché noi non abbiamo deciso cosa fare. È una vicenda drammatica che non riguarda solo l’energia ma il futuro della nostra terra». Primo punto: «In Consiglio regionale non si è mai affrontato un tema di politica energetica. Nel 2016 la Sardegna ha deciso sulla metanizzazione ma senza localizzare i rigassificatori, prima mancanza di responsabilità. Io ritengo che averne uno nel porto industriale di Cagliari sia una scelta strategica che la Regione doveva adottare, e oggi ci lamentiamo del Dpcm?».

Mette la firma e trenta secondi dopo scoppia la polemica. Il Dpcm energia per la Sardegna che due giorni fa ha avuto il via libera del presidente del Consiglio Mario Draghi se piace a Industriali e sindacati viene contestato da una larga fetta della classe politica regionale e dagli ambientalisti.

Cosa prevede

Sul piano del sistema dell'elettricità, è prevista l'estensione della rete di trasmissione nazionale con la realizzazione del cavo Sardegna-Sicilia che fa parte del Tyrrhenian Link, con una potenza programmata di 550 megawatt. Per la fornitura di metano, la rete nazionale si collega all’Isola “virtualmente” con una nave Fsru fissa nel porto di Portovesme, una a Porto Torres e un impianto di rigassificazione nell'area portuale di Oristano. Il gas arriverà su navi “spola” che partiranno dai terminali di Panigaglia e Olt. Il Dcpm infine parla di «realizzazione di generazione a fonte rinnovabile e di adeguate risorse di accumulo dell'energia», senza definire la potenza.

«Troppe “non scelte”»

«Mancanza di logica»

Secondo punto: «Il Dpcm ribadisce l’attuazione dell’uscita dal carbone, ma come? La domanda io la feci nel 2018 e a oggi, oltre l’incertezza dalla Regione, non ho risposte – ribadisce Moriconi - Snam ha deciso che l’unico rigassificatore autorizzato è a Oristano. Ma la posizione in base a cosa si è decisa? Non certo sul fabbisogno, visto che il 70% del gas serve il Sud Sardegna, quindi qual è la logica? Nessuna, perché manca una regia regionale. E da Oristano si trasporta con bettoline fino a dove?». Capitolo Tyrrhenian Link, «è importantissima ma se dobbiamo chiudere le centrali termoelettriche e non produrre energia termica come campano le imprese che sono in quell’area? Infine l’abbiamo capito che sorgerà una piattaforma grande diversi campi di calcio a Terra Mala, a pochi chilometri dalla costa cagliaritana? Da qualche parte infatti ci dobbiamo agganciare alla rete di Tyrrhenian, ed è stata scelta quell’area».

L’export sardo

Ultimo capitolo, energie rinnovabili, «che non sono programmabili. Quindi quella che si produce in più che fine fa? Già oggi la Sardegna esporta il 35% della sua energia in Continente, quando ne faremo il doppio che si fa? Dove sono gli accumulatori? O siamo diventati una succursale di produzione di energia che poi compriamo a costo maggiore?», conclude Moriconi.

«Non serve a nulla»

«Se dal Dpcm è lecito attendersi una transizione dall’uso attuale del combustibile verso il gas naturale, come nel resto del mondo avviene, allora questo non serve a nulla. Se invece si vuole tenere le cose come stanno, concludendo la strada della decarbonizzazione e passando all’elettrone da solo allora va bene – analizza Stefano Tunis, consigliere regionale Sardegna20Venti – Faccio un esempio: il Gpl per i sardi oggi ha un costo di circa 180 euro megawattora, in Italia dove c’è già il gas a tariffa, va da 75 a 100 euro. Arera ha già deciso che in Sardegna non si può avere una tariffa isolata, quindi si avrà un libero mercato solo sul trasporto del Gpl con il risultato che noi pagheremo poco meno di 180 euro. Quindi perché un sardo deve collegarsi alla rete? Per non parlare del fatto che per costruire un rigassificatore servono soldi e tempo».

Tunis ringrazia la Regione «perché in tutti i documenti ha messo quel che occorre per avere una transizione ecologica», e denuncia che «una delle modalità più efficaci per abbassare il livello di anidride carbonica è l’idrogeno e questo Dpcm è incoerente con il Pnrr perché esclude di fatto la Sardegna dalla transizione».

«Forti perplessità»

«Rimane forte la perplessità per un decreto che non è stato adeguatamente condiviso con Regione e comunità locali – sostiene il consigliere regionale di Sardegna al Centro, Antonello Peru – Già dalle bozze emergeva più di un dubbio. Prima di tutto sulle tariffe a carico dei sardi e per la ridotta capacità di stoccaggio prevista per Porto Torres. Per essere accolto favorevolmente il decreto deve mettere i cittadini e le imprese sarde nelle stesse condizioni di quelli delle altre regioni. Va benissimo avviare la transizione energetica ma se a pagare questo passaggio non saranno i sardi. E per quanto riguarda il metano vogliamo capire se le scelte siano state assunte tenendo conto delle esigenze reali della nostra isola».

«Troppo metano»

Il Dpcm spiazza gli ambientalisti. «Sorprende perché - spiega Vincenzo Tiana, responsabile energia di Legambiente - non viene enfatizzato il ruolo fondamentale dello sviluppo delle fonti rinnovabili e invece gli scenari futuri energetici dell'Isola vengono centrati sulla diffusione del metano. Positivamente si richiama l'obiettivo di chiudere al 2025 le centrali a carbone anche se è inaccettabile il progetto della Snam di posizionare a Portovesme una supermetaniera. Positivo il programma di Terna del Thirrenian link che dovrebbe accompagnare l'importante prospettiva di un forte impulso delle fonti di energia rinnovabile».

