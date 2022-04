Questo Cagliari non funziona più 

Cagliari (3-5-2) : Cragno; Goldaniga, Lovato (31’ st Walukiewicz), Altare (9’ st Keita Baldé_; Zappa (20’ st Rog), Deiola (9’ st Baselli), Grassi, Dalbert, Bellanova; Pereiro (31’ st Carboni), Joao Pedro. In panchina Radunovic, Aresti, Obert, Luvumbo, Ceter. All. Mazzarri.

Udinese (3-5-2) : Silvestri; Becao, Nuytinck, Zeegelaar; Molina (24’ st Soppy), Pereyra, Walace (17’ st Jajalo), Makengo (24’ st Arslan), Udogie; Success (17’ st Pussetto), Beto (30’ st Nestorovski). In panchina Padelli, Gasparini, Perez, Samardzic, Benkovic. All. Cioffi.

Udinese 5

Cagliari 1

Arbitro : Abisso di Palermo.

Reti : nel pt 32’ Joao Pedro, 38’ Becao, 45’ Beto; nel st 4’ e 28’ Beto, 14’ Molina.

Note : ammoniti Dalbert, Walace, Baselli, Pereyra. Al 37’ st espulso Grassi per doppia ammonizione. Angoli 2-2. Recupero 1’ pt-0’ st.

Inviato

Udine. Che botta, ragazzi! Con cinque-gol-cinque in un colpo solo al passivo e quattro sconfitte una dietro l’altra che tolgono fiato e certezze. Ridando, allo stesso tempo, chance e coraggio a chi sta sotto in classifica e riscoperchiando quel pentolone che il Cagliari sembrava aver sigillato con l’Attak solo un mese fa. Questa con l’Udinese poi (imbarazzante 5-1, fa il paio con il 4-0 dell’andata) pesa più di altre trattandosi di uno scontro diretto e, come se non bastasse, arriva a sei giorni dalla sfida con la Juventus. Insomma, uno scenario di nuovo allarmante (aspettando Verona-Genoa, oggi) considerata anche la figuraccia rimediata ieri alla “Dacia Arena” dalla squadra di Mazzarri nonostante il vantaggio iniziale di Joao Pedro. Ai friulani non serve poi tanto per prendersi la scena e la partita. Tripletta di Beto, in gol anche Becao e Molina. E rossoblù sotto un treno.

Senza Pavoletti e Marin (ancora positivi) e con Zappa al posto di Lykogiannis. Mazzarri ne cambia tre, dunque, rispetto all’undici anti-Milan. Il solito terzetto Goldaniga-Lovato-Altare davanti al portiere Cragno, Deiola e Dalbert ai fianchi del regista Grassi, l’ex Pescara appunto e Bellanova sulle fasce, la coppia Pereiro-Joao in attacco. Identico schieramento, il 3-5-2, per la squadra di Cioffi, priva a sua volta della punta spagnola Deulofeu (uno dei grandi protagonisti tre mesi fa alla Domus) e al via con l’ex Silvestri in porta, Becao, Nuytinck, Zeegelaar, Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie, Success e Beto.

Primo tempo

Che l’Udinese faccia sul serio, si intuisce dopo soli 20 secondi dal fischio d’inizio: già sul pezzo Cragno sul tiro dal limite di Walace. Anche il Cagliari, però, non sembra scherzare affatto (Silvestri si deve superare sulla staffilata di Dalbert) e al 32’ passa addirittura in vantaggio: Deiola porta palla, ancora Dalbert la smista per Joao che scodella col sinistro e trova l’angolino alto. L’illusione, però, dura 6 minuti. Il colpo di testa di Udogie sul cross di Pereyra, sulla respinta di Cragno il secondo tentativo di Beto. Ci arriva stavolta col corpo il portiere rossoblù che nulla può, però, sulla sassata di Becao sotto la traversa. Il pareggio sblocca i padroni di casa che sfiorano quasi subito il sorpasso (provvidenziale Cragno su Beto) per poi trovarlo al 45’: il tocco dalla sinistra di Pereyra per lo stesso portoghese che anticipa Altare e deposita in rete.

La ripresa

L’intervallo non basta al Cagliari per ricaricarsi e i friulani chiudono, di fatto, la pratica tra il 4’ e il 14’ della ripresa. Il tris realizzato ancora da Beto, lanciato in contropiede da Success. Delizioso poi il poker di Molina che, servito pure lui da Success, beffa quel che resta della difesa rossoblù e, soprattutto, Cragno con un pallonetto al volo da fuori area. Gli ingressi di Keita e Baselli sono l’ennesima illusione di un pomeriggio devastante. Perché al 28’ i padroni di casa passano ancora e a segnare è ancora lui, Beto, che firma così la prima tripletta in Serie A. Da Jajalo a Nestorovski passando per Pussetto, Soppy e Arslan: i cambi di Cioffi danno fiato e stimoli all’Udinese. Nel Cagliari, invece, il ritorno di Rog (l’unica nota lieta) e nel finale spazio anche ai difensori Walukiewicz (a sua volta, non giocava da settembre) e Carboni. Ma non c’è fine al peggio perché una simulazione al 37’ costa a Grassi il secondo giallo e la prossima partita con la Juventus.

