«Questo Cagliari ce la può fare» 

Dagli ingaggi folli alla crisi del calcio, passando per la lotta scudetto e le differenze con quel calcio in bianco e nero, che lo ha visto protagonista, ricordo di un felice passato. Roberto Boninsegna, Bonimba per i tifosi, plurititolato ex attaccante dei migliori club italiani e della Nazionale, 20 anni di carriera tra scudetti, Coppe Italia e Uefa, due volte capocannoniere in Serie A e una in Coppa Italia, soprattutto ex del Cagliari degli anni d'oro. Bobo, tra amicizia e competizione col compagno di reparto Gigi Riva, analizza a 360 gradi il mondo del pallone.

Quanto è cambiato il calcio rispetto ai suoi tempi?

«È tutto molto diverso da quel periodo, più tattico. Noi attaccanti subivamo la marcatura fissa dello stopper e del libero, figure che nemmeno esistono più. Oggi tutte le difese a 3 o a 4 giocano in linea, compatte, e un attaccate intelligente si fa marcare lui da chi vuole, perché intuisce le caratteristiche dell’avversario».

E le differenze tra i campioni di ieri e oggi?

«Lasciamo perdere il tasto degli ingaggi, vero?Quello che guadagnano oggi loro in un anno, noi lo prendevamo in una intera carriera, e nemmeno, se consideriamo alcuni ingaggi stellari impensabili. Eravamo merce di scambio, allora come oggi, ma non avevamo i procuratori. Decidevano le società per noi, adesso invece comanda l'agente. C’era anche più umiltà e più attaccamento alla squadra, alla maglia e alla tifoseria. Oggi tutto o quasi è molto più basato su altro tipo di interessi».

Ci dica la sua sui rapporti con la stampa: nell'era dei social e dei filtri nella comunicazione imposti dai club e dagli agenti dei calciatori .

«Credo ci sia poca differenza nella sostanza rispetto agli anni ‘70, alla base ci vuole sempre rispetto reciproco, serietà da parte del calciatore che dice quello che pensa senza nascondersi dietro ai problemi e serietà anche del giornalista nel riportare le notizie e dichiarazioni. Oggi è vero che ci sono anche altri mezzi per comunicare, come i social, ma l'essenza non cambia».

L'Inter si ripeterà quest'anno? Da quale squadra deve guardarsi maggiornente?

«Penso che fosse più forte l’anno scorso con Lukaku, Eriksen, Hakimi. La Juventus può tornare a dire la sua, specie ora che si è rafforzata. Il Napoli può essere in corsa, certo, anche se non penso sia da prendere in considerazione, specie col problema Insigne da risolvere».

Lei ha guidato l’attacco della Juve: l'acquisto di Vlahovic risolverà i problemi di Allegri?

«È stata una sorpresa il suo acquisto in questo periodo, devo ammettere. Pensavo non lo facessero perché era senza dubbio una partenza non gradita ai supporter viola. Però i bianconeri hanno fatto i loro interessi e si sono rinforzati prendendo il miglior attaccante che c’è in questo momento in Italia. Anche se ritengo che i problemi più grossi per Allegri e la sua squadra, siano piuttosto a centrocampo».

Perché il calcio di questi anni è così in ginocchio, sotto il profilo della gestione?

«Bisogna tenere a freno e controllare anche i procuratori che si sono arricchiti in maniera spropositata. A volte sono quasi più ricchi loro dei calciatori che rappresentano. Quando giocavo io era il club a decidere sul giocatore. A Cagliari Scopigno mi disse “qui ci sono due calciatori che fanno cassa: siete tu e Riva ma Gigi non vuole andare via dalla Sardegna”. Allora chiesi almeno di tornare all'Inter, anche se io e mia moglie ci trovavamo benissimo a Cagliari. La mia cessione a ogni modo ha rinforzato la squadra. perché ha permesso l'acquisto dei vari Domenghini, Gori e Poli».

A proposito di Cagliari, sta seguendo la squadra di Mazzarri? Si salverà?

«Certo che la seguo. Sono partiti malissimo nel girone di andata, avrebbero potuto avere molti punti in più rispetto a quel che hanno raccolto. Adesso è stato fatto un buon mercato, sono arrivati giocatori importanti in difesa che stanno già facendo la differenza, come Lovato per esempio, ed è un altro buon acquisto Baselli per il centrocampo, credo troveranno la strada giusta per salvarsi. Mazzarri è uomo di esperienza, conosce il calcio, e sono convinto che comunicherà carattere e grinta giusta ai ragazzi, mi sembra uno che pretende molto. E credo che la società lo abbia accontentato nelle richieste di questo mercato invernale».

Joao Pedro è l'uomo giusto per la Nazionale di Mancini?

«Sicuramente, se lo merita. Mancini ha fatto benissimo a convocarlo perché mancano gli attaccanti e lui può essere l'uomo giusto, al momento giusto. È in grande forma, è un giocatore di carattere e segna, una scelta importante per il bene della Nazionale e per il Cagliari stesso».

Da cosa deve ripartire il calcio?

«Si dovrebbe studiare un tetto per gli ingaggi, si è arrivati al massimo. Bisogna darsi dei limiti tra procuratori e guadagni altrimenti si sprofonda, si va in crisi, i bilanci vanno sempre più in rosso. Il rischio è che salti il sistema».

