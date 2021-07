Questione di centimetri 

Che brividi a Cagliari! La terza tappa della Settimana Ciclistica Italiana ha confermato la superiorità di Pascal Ackerman (4 successi in due settimane) nelle volate, ma stavolta non è stato il limpido successo di Oristano. C’è voluto il fotofinish per mandarlo sul gradino più alto del podio di giornata e spegnere l’illusione di Jonathan Milan: pochi centimetri hanno separato il ventenne friulano, uno degli azzurri del quartetto per Tokyo, dal primo successo in carriera. Ci riproverà oggi, se vorrà ancora buttarsi nella mischia.

Rischio eccessivo

Ieri l’ingresso a Cagliari è stato da pelle d’oca. Viale Sant’Avendrace e viale Trieste sono state percorse a sessanta all’ora tra auto mal parcheggiate e spettatori pericolosamente affacciati sulla strada. In via Roma, ai 1500 metri dall’arrivo, un passeggero uscito dalla stazione ha attraversato (sulle strisce...) trascinando il trolley mentre sopraggiungeva il gruppo. Per pura fortuna non è successo niente. Una sola caduta si un corridore sul lastricato, ai 1050 metri. Tre invece i corridori finiti a terra a circa 12 km dal traguardo, nella zona industriale di Assemini: russo Rovny (ritirato), l’azzurro Masnada e il norvegese Jensen, arrivati a 11’. Oggi (con il passaggio al Poetto invaso dai bagnanti) e domani ci sono altri due arrivi in viale Diaz. Speriamo che tutto sia ben allestito.

La giornata

ieri la volata era annunciata nel menu del giorno, con poche alternative. Il consueto antipasto con la fuga di 5 uomini è stato consumato rapidamente. Dopo il simbolico passaggio a Villacidro, con la gente a bordo strada ad applaudire un gruppo purtroppo privo di Fabio Aru, gli attaccanti sono stati riassorbiti dal gruppo nel quale gli azzurri di Davide Cassani hanno svolto un ruolo importante. Il programma di lavoro dei quattro stradisti per Tokyo (che stamattina presto hanno preso il volo per Roma, destinazione Giappone) prevedeva di portare Elia Viviani in volata e così è stato fatto, tenendo un’andatura regolare anche a Genna ‘e Bogai una delle salite d’allenamento di Aru. Poi Moscon e Ganna a pilotare (forse anche troppo forte) il veronese allo sprint, chiuso al quarto posto. Per evitare inutili rischi, Ciccone e Caruso si sono sfilati negli ultimi chilometri, così come Caruso, che qui corre con la Bahrain Victorious, mentre Masnada come detto è caduto. Oggi e domani resteranno in gara il campione del mondo a cronometro e gli altri pistard, con Mario Scirea che salirà in ammiraglia al posto di Marco Villa.

L’altro azzurro

Per effetto di questa situazione, ieri la maglia azzurra (quella di leader della classifica) Diego Ulissi ha guadagnato 2”, nel senso che adesso a minacciare più la sua leadership non c’è più Bettiol a 4” ma ci sono Sep Vanmarcke, solido belga specialista delle pietre e discretamente veloce, e Giovanni Aleotti, staccati di 6”. Il toscano della Uae Emirates, primo a Sassari è ha due tappe dal successo e ha annunciato di voler difendere il primato. Il successo si giocherà sul filo dei secondi, perciò anche degli abbuoni. Paradossalmente, attaccare oggi sui tre gpm per mettere in crisi i velocisti non è detto convenga a Ulissi, che pure in una volata ristretta avrebbe lui stesso chance di piazzamento.

La tappa di oggi

Il weekend prevede due diverse Cagliari-Cagliari. Quella di oggi, 168 km, dopo il ritrovo (ore 10 in piazza dei Centomila, si dipana sui saliscendi del Parteolla e Gerrei, transita a Dolianova, San Nicolò, Armungia, Villasalto, ancora San Nicolò e Sant’Andrea Frius, planando verso il Poetto per la prevedibile volata. Chi fermerà Ackermann?

