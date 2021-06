Atti di vandalismo, risse, arresti di minori. Un fine settimana via l’altro. Spuntano video, foto e nuove ordinanze e, puntualmente, ricomincia il dibattito sul disagio giovanile; tra tolleranza zero e permissivismo, tra allarmismi e chi pensa che “succedeva anche prima, ma prima non c’erano i social a farcelo sapere”. Don Andrea Raffatellu, parroco della Sacra Famiglia e fondatore della Comunità di recupero delle tossicodipendenze “Arcobaleno”, l’educatore di strada ante litteram, ha una sola certezza: «Non sottovalutiamo il fenomeno, questi ragazzi muoiono di solitudine».

«Mettersi in gioco»

Don Andrea non propone ricette ma la città la conosce nel profondo; i ragazzi di ieri ma pure quelli di oggi perché ancora tanti sono i genitori che si rivolgono a lui anche solo per un consiglio, una parola di conforto. «Quando ho iniziato quarant’anni fa la droga diffusa era anche contestazione, considerata avanguardia in certi casi. Io ci tenevo molto a queste storie, che apparivano impossibili, e mi ci sono buttato giocandomi parecchio, sapendo che si lavora in perdita». Mettersi in gioco, per Don Andrea, significa essenzialmente stare con i ragazzi, dargli la possibilità di esprimersi ma anche essere autorevoli e carismatici. «Questo della sbronza che accade troppo spesso, dell’ abuso di droghe come la cocaina, non può essere considerato normale. Abbiamo di molto abbassato la guardia, e io lo temevo che ci saremmo potuti trovare di fronte a una sorta di rassegnazione a questa situazione. Oggi quando incontro i genitori dico loro di essere dolci, provare a capire, ma anche fare autocritica e imporre regole perché non ci sono battaglie perse in partenza». Essere credibili, un modo per ripartire nell’affrontare il fenomeno. «Alzare l’asticella del proibizionismo va bene ma se poi ci si mette in testa che una certa scala di valori non paga: esempi sbagliati ce ne sono troppi e facilmente raggiungibili in rete. E poi, tutto ora è a pagamento, a cominciare dallo sport, non c’è qualcuno che si metta a disposizione senza chiedere qualcosa in cambio».

Ancora l’eroina

Racconta, Don Andrea, dell’eroina utilizzata come palliativo alla coca e le bottiglie scolate che poi rischi di rimanerci, ma anche dell’abuso di bevande eccitanti. «L’eccitazione, la sbronza per riuscire ad emergere, per me sono solo segnali di chi ci vuole dire “io esisto”. Dobbiamo dare delle prospettive per scacciare la superficialità diffusa ma soprattutto donarci. A scuola, nelle parrocchie, in famiglia. Qualcosa si muove fra l’associazionismo e gli oratori. Non ci sono risposte certe ma bisogna assolutamente provarci».

