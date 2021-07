«Questa è la notte più bella» 

“

Certo che è la notte più bella della mia vita. Questa notte l’abbiamo sognata, abbiamo lottato insieme per questo trofeo. La dedichiamo ai tifosi che ora stanno festeggiando

Leonardo

Bonucci

“

Alla nostra età queste vittorie

le capiamo ancora di più. Eravamo stanchi di vedere a Coverciano la foto di Cannavaro che alzava la coppa. Però l’ho sempre detto, da fine maggio si sentiva un profumo speciale nell’aria

Giorgio

Chiellini

L’Italia sale sul tetto d’Europa. Ce la spingono le parate di Gigio Donnarumma, premiato come miglior giocatore dell’Europeo, capace di parare gli ultimi due rigori inglesi dopo aver ipnotizzato Morata in semifinale, e il muro formato dal capitano Giorgio Chiellini e da Leonardo Bonucci, leader incontrastato della giovane Nazionale di Roberto Mancini.

La coppia più bella

«Porca p…., certo che è la notte più bella della mia vita». Leo Bonucci non ha freni. Ha appena baciato la coppa dei campioni d’Europa dopo l’ennesima battaglia. Nessun dubbio, quella di Wembley diventa di diritto la notte più gioiosa. Per ora: «Perché tra un anno e mezzo...». E ogni riferimento ai Mondiali del 2022 è fortemente voluto. La coppia con Chiellini si ricompone anche nel dopo gara: «Questa notte l’abbiamo sognata, abbiamo lottato insieme per questo trofeo». E capitan Chiellini non si nasconde: «Qualche lacrima l’abbiamo pianta, ma questa vittoria ce la siamo meritata».

Il trionfo dell’esperienza

«Alla nostra età», prosegue il capitano azzurro, «queste vittorie le capiamo ancora di più. Eravamo stanchi di vedere a Coverciano la foto di Cannavaro che alzava la coppa. Però l’ho sempre detto, da fine maggio si sentiva un profumo speciale nell’aria». Bonucci e Chiellini, come una divinità indiana, restano uniti, parlano e pensano allo stesso modo. Da Bonucci il pensiero immediato per questa vittoria: «La dedichiamo ai tifosi che ora stanno festeggiando». Chiellini, invece, svela un episodio che ha preceduto la partita: «Salvatore (Sirigu, ndr) ci ha fatto una sorpresa, ha raccolto in un video i messaggi dei nostri familiari. Ci ha fatto piangere tutti».

Siamo leggenda

Oggi la festa, per pensare al futuro c’è tempo. Per Chiellini potrebbe essere anche il giorno dell’addio alla Nazionale. «Ora ci penso io a convincerlo a continuare», scherza Bonucci. Lui, il capitano, torna serio per un attimo: «Ognuno di noi ha un ruolo. Per esempio, io e Leo siamo diversissimi, ma ci vogliamo bene. Perché non vediamo i difetti e cerchiamo di sfruttare i nostri pregi». E Bonucci lo interrompe al grido di «ora siamo leggenda».

Il migliore

Un muro a difesa di un altro muro. Perché dove non arrivavano Bonucci e Chiellini ci ha pensato Donnarumma. Due rigori parati, un torneo da protagonista assoluto e, alla fine, il premio di miglior giocatore del torneo. «Ma è tutto vero?», scherza ma non troppo, il portiere che, prima dell’Europeo, ha saputo farsi scivolare addosso tutte le polemiche sull’addio al Milan e il passaggio al Paris Saint-Germain. «Del futuro parlerò domani», taglia corto. «Se mi hanno premiato come il miglior giocatore il merito è loro, di Bonucci e Chiellini. Ma devo ancora migliorare tanto». Il tempo, fortunatamente per lui e per la Nazionale, è dalla sua parte. Ma Donnarumma trova anche lo spazio per parlare dell'altro italiano che ha conquistato i riflettori a Londra, il tennista Matteo Berrettini: «Gli faccio i complimenti, abbiamo visto la sua partita, abbiamo fatto il tifo per lui. È un grandissimo campione, vincerà tanto perché è ancora giovanissimo».

La forza della testa

Ancora una volta i consigli di Sirigu prima dei rigori, ancora una volta i guizzi giusti e la corsa, con i compagni azzurri sulle spalle. Nonostante le tante polemiche, Donnarumma ha saputo chiudere i suoi pensieri: «L'esperienza degli anni scorsi mi ha aiutato. Ero tranquillo, anche grazie ai miei compagni che mi sono sempre stati vicini. E anche grazie a loro ho potuto mettere la testa al servizio della squadra». E pazienza se, dopo aver rotto l'incantesimo dell’inviolabilità, ha sempre subito una rete con Belgio, Spagna e Inghilterra. Perché anche così Donnarumma si è preso l’Italia e l’ha portata in cima all'Europa.

