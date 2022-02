«Questa è “La Nona” secondo me La danza? Movimento democratico» 

Dal caos primordiale si dà vita a una pluralità di intrecci che poi sfociano nella pacificazione per poi arrivare alla gioia finale. C’è una voglia di rinascere mai così attuale come in questo momento.

«Siamo rimasti abbastanza fedeli a quella che era l’intenzione originale di Beethoven, poi ci siamo presi qualche libertà soprattutto per quanto riguarda la presenza sulla scena. Diciamo che è un lavoro che ha a che fare più che con la fratellanza con la comunicazione di popoli. Nella nostra versione c’è un impatto musicale diverso, la versione per due pianoforti ha un impatto più intimo, più delicato».

E adesso la Compagnia arriva anche in Sardegna per una mini tournée che la vedrà impegnata domani alle 21 al Nuovo Comunale di Sassari, sabato alle 20.30 al Massimo di Cagliari (in replica domenica alle 18.30) con “La Nona (dal caos, il corpo)”, un progetto di Nello Calabrò e Roberto Zappalà musiche di Ludwig Van Beethoven, nella versione trascrizione per due pianoforti di Franz Liszt . Sul palco dieci ballerini con i pianisti Luca Ballerini e Stefania Cafaro e il soprano Marianna Cappellani.

La sua danza è poesia. Poesia di corpi che non solo si muovono ma che raccontano, riflettono e a volte anche denunciano. C’è un mondo dietro le produzioni e le coreografie di Roberto Zappalà 60 anni, direttore artistico e coreografo catanese, fondatore nel 1989 della Compagnia Zappalà Danza, una delle più importanti realtà della danza in Italia. In oltre trent’anni di attività ha realizzato una novantina di produzioni presentate nelle diverse parti del mondo, ricevendo anche numerosi premi.

Maestro Zappalà, la Nona , nella sua versione, è un inno alla fratellanza?

«Considerato il fatto che il progetto è nato cinque anni fa era impossibile prevedere una situazione del genere. Noi abbiamo fatto un progetto di storicità musicale. Da qualsiasi momento caotico che può venirsi a creare, è il corpo che è il protagonista della nostra vita sociale, inteso nella sua interezza con mente e sentimenti. L’originalità nasce dall’idea di accatastare materiale nella scenografia, da qui il caos. L’inno alla gioia nella sua originalità è gioire della presenza dei corpi, della vicinanza , degli abbracci».

Ha definito il suo stile coreografico Modem. Cosa significa?

«Più che stile è un linguaggio specifico, che intende il Movimento democratico. Anche nella “Nona” ad esempio c’è una parte dove il corpo è molto libero di riscaldarsi, di gestire le violenze, la potenza. Ma poi in realtà alla fine quando si va in scena, sono io a decidere e allora non è più così democratico, un po’ come la società di oggi».

Tra i tanti compositori con cui ha lavorato c’è anche Paolo Fresu.

«Ci siamo rivisti proprio nei giorni scorsi a Catania. Ma ci siamo conosciuti quando eravamo molto giovani. Lui suonava sopra una costruzione che era un grande garage con una saracinesca, stava quasi a quattro metri di altezza. Ci siamo molto divertiti».

