Questa Dinamo non scalda 

Sassari. Scarso entusiasmo sul parquet, tante perplessità e mugugni tra i tifosi, più per il gioco che per i risultati. La lancetta della risposta emotiva resta bassina e questo si aggiunge ai problemi tecnici e tattici, condizionando una stagione che non riesce a decollare. Si era detto che l'intenso ottobre sarebbe stato probante per capire come poteva svilupparsi una squadra rinnovata per due terzi e con un allenatore nuovo. Il bilancio è di due vittorie in sette gare. Si chiude domenica a Milano. Coach Demis Cavina ha detto: «Proprio perché giochiamo senza pressione possiamo toglierci la scimmia di dosso e ritrovare fiducia».

Finora due soli successi, uno casalingo dopo un supplementare contro Reggio Emilia (che recrimina per l'11/20 dalla lunetta) e uno a Treviso, nell'unica gara giocata con buona continuità sia in difesa sia in attacco. Per il resto due sconfitte in campionato (a Brindisi e in casa contro Brescia) e tre in una fase a gironi della Champions dove Sassari è l'unica rimasta al palo.

Cosa non va

Più dei risultati preoccupa l'incapacità della squadra di evolversi in attacco. Clemmons è buon realizzatore ma non è un play puro, uno che può far girare la squadra con continuità. Ha bisogno di un cambio, e non può essere Gentile (che peraltro si sacrifica con discreti risultati) e nemmeno Battle, presentato come uno che poteva fare anche il play e invece è uno swingman, una guardia-ala piccola, che peraltro ha già i suoi problemi a esprimere il proprio potenziale con un gioco che poche volte sale di ritmo. I problemi della manovra offensiva investono di riflesso anche ali e lunghi. Lo stesso coach Cavina appare non sempre tempestivo nel chiamare i time-out durante qualche black-out. Va detto poi che non sempre l'inerzia di un match può essere cambiata tatticamente, a volte una scossa emotiva produce più effetti. E anche su questo versante, la squadra fatica, il pubblico fatica. Non si è creato ancora quel produttivo scambio che porti la Dinamo a far esaltare il pubblico e i tifosi a trascinare la squadra. Per la verità mercoledì in Champions le presenze erano scarse: meno di 500. Forse anche questo un segnale da tener presente.

Cosa può migliorare