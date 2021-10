«Quell’oro è solo di Nicola» 

«Mi ha chiesto se me la sentissi, di prendermi questo impegno. Abitavamo lontano e dovevo dedicarmi anche al fratello più grande di Nicola, Simone. Ho accettato e Nicola ha iniziato a spiccare il volo fino al trasferimento a Milano. Alla prima convocazione, era in seconda media. Sapeva di doversela cavare da solo, ha rinunciato. Ma l’anno dopo, alla seconda chiamata, è partito».

«È un risultato straordinario, interamente frutto dei suoi sacrifici e di tantissime rinunce. Io e il suo papà ci siamo sempre stati fisicamente, sugli spalti, al telefono o di fronte a uno schermo, come stavolta. Ma è stato lui, fin da quando aveva sette anni, a sbrigare in fretta i compiti, a rinunciare alle gite scolastiche, ad allenarsi tutti i giorni per tre ore, avanti e indietro da Quartu all’Amsicora di Cagliari. Perché, al primo posto, c’era sempre la ginnastica».

Nell’eterna danza materna tra parlare e tacere, tra prendere il primo volo o assistere in tv, la madre del nuovo (e primo) campione mondiale italiano di corpo libero ha gioito in diretta, col marito Renato, per la vittoria del figlio a Kitakyushu. Da due giorni, è travolta da un’ondata di affetto per una medaglia che, precisa subito, è solo e soltanto di Nicola. Però l’ha subito dedicata a lei, oltre che alla sua fidanzata Anastasia.

Quando è stato convocato al centro federale, e aveva appena 12 anni, l’ha incoraggiato. All’indomani di ogni infortunio, non ha smesso di confortarlo. Anche quando Nicola Bartolini ha pensato di mollare, le parole di mamma Luisa sono state un’iniezione di ottimismo. Solo quando a lui è toccato fare scelte pesanti, lei ha sempre fatto un passo indietro. Perché i figli sono sempre pezzi di cuore. Ma, se arriva il momento, bisogna farli volare da soli, anche se il cuore sanguina.

Già allora il suo primo allenatore, Giampaolo Murtas, aveva intravisto il suo grande talento.

I primi tempi saranno stati durissimi.

«I suoi compagni, nel fine settimana, tornavano a casa. Lui no, prendevo io l’aereo per raggiungerlo. Certe volte non era possibile, abbiamo sofferto insieme. Anche se giovanissimo, ha resistito ed è andato avanti».

Le ha mai confessato di voler mollare?

«Diverse volte, l’ultima quando ha avuto la conferma di non essere stato ripescato per le Olimpiadi di Tokyo. Era a pezzi. Gli ho detto di non gettare la spugna, dopo aver lavorato e lottato tanto. Poi l’ho lasciato libero. Ogni delusione è stata come un lutto e solo lui, con se stesso, sa dove metabolizzarlo e superarlo».

L’ha sentito dopo la vittoria?

«Era al settimo cielo ma ancora un po’ stordito. È stata una trasferta durissima, per la preparazione, per la pressione che sentiva addosso. Ora deve solo godersi il successo, non vediamo l’ora che torni per festeggiarlo».

Da mamma non può che augurargli il meglio: Parigi 2024?

«Quella ormai è la vetta cui deve aspirare. Ma vorrei anche una maggiore sicurezza, che può ottenere solo entrando in un gruppo sportivo delle forze armate. L’ingresso gli è precluso per via dei tanti tatuaggi. Non mi piacciono, sono contraria. Ma non credo sia un disegno sulla pelle, a ledere l’onore di una divisa. Spero che il titolo mondiale cambi le cose. Per me, ora come 13 anni fa, l’importante è che sia felice».

